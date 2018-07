Inhalt Seite 1 — Was wissen Sie von Ihrem Betrieb? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir leben im Zeitalter der Rationalisierung. Jeder ist bestrebt, mit möglichst geringem Aufwand beste Ergebnisse zu erzielen. In dieser Absicht begegnen sich oft unbewußt, auf Max Webers heute schon klassisch gewordener Lehre fußend, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der eine ist ohne den anderen nicht denkbar, und die Praxis moderner Betriebsführung hat ergeben, daß für den gemeinsamen Erfolg, der ein gutes Betriebsklima voraussetzt, ein gegenseitiges Verstehen unerläßlich ist. Die Vorbedingung dafür ist, wie in einer guten Ehe, daß die Partner die Situation und die Sorgen ihres Gegenübers kennen.

Im allgemeinen sorgen schon die gewerkschaftlichen Organisationen dafür, daß der Arbeitgeber über Lage und vor allem Wünsche seiner Mitarbeiter nicht im Zweifel sein kann. In Einzelfällen wird ihm diese Unterrichtung auch durch hauseigene Personalpolitik erleichtert und spezifiziert. Auf der Arbeitnehmerseite sieht es damit schlechter aus.

Um uns einmal Klarheit darüber zu verschaffen, was der Arbeitnehmer heute von dem Betrieb weiß, der ihm seine Existenz ermöglicht, haben wir eine kleine Umfrage veranstaltet. Wir wandten uns an insgesamt 22 Betriebe und 12 Einzelpersonen aus dem Arbeitnehmerkreis mit der Bitte, uns 19 verschiedene Fragei zu beantworten, die darauf abgestellt waren,die Kenntnisse, die der Berufstätige von seiner Firma hat, an das Tageslicht zu bringen. Dabei mußten wir bereits gleich zu Anfang auch hier die Erfahrung machen, daß durchaus nicht jedermann auskunftbereit ist. Die Furcht, Unannehmlichkeiten heraufzubeschwören, wenn man an die Beantwortung von Fragebögen geht, scheint in Deutschland doch so tief verwurzelt zu sein, daß selbst die sachliche Sphäre des Arbeitsplatzes davon keine Ausnahme macht. Überdies wird in vielen Fällen der Arbeitnehmer, vor allem in gehobeneren und sogar schon in mittleren Positionen, vertraglich verpflichtet, nicht nur über die Arbeitsvorgänge, sondern auch über seine Bezüge keinerlei Auskünfte zu geben.

Immerhin, 108 Personen gaben uns Antwort. Das ist noch nicht unbedingt repräsentativ, aber doch schon einigermaßen aufschlußreich. Sie gehören zu großen wie kleinen Betrieben, die auf alle Gebiete der Bundesrepublik verteilt sind und unter denen sich Maschinenfabriken, Bauunternehmen, Verlage, Versicherungen, Handwerksbetriebe, Nahrungsmittelproduktionen, Rohstofferzeuger wie auch Betriebe der kosmetischen Industrie befinden. Sie sind gleichmäßig verteilt auf den gewerblichen wie kaufmännischen Sektor und auch im unteren, mittleren wie oberen Management.

Ohne Ausnahme richtig beantwortet wurden Fragen nach dem Firmennamen, nach den Herstellungsgütern, nach Zweig- und Tochterbetrieben, nach dem Namen des Chefs und erstaunlichweise auch danach, ob das Unternehmen exportiere oder nicht. Hier gab auch jeder befragte Arbeiter richtige und oft sogar ergänzende Auskünfte. Als uneingeschränkt bekannt kann außerdem der monatliche Steuerbetrag gelten, den der einzelne Arbeitgeber abführen muß, wenngleich sich hier 11 Personen „der Stimme enthielten“.

Differenzen in der Beantwortung aber entstanden bereits bei der Erkundigung nach der Firmengröße; und dort, wo die Befragung von den jeweiligen Personal- oder Public-Relations-Büros „garantiert echt“ durchgeführt wurde, konnte man feststellen, daß selbst in der gehobenen Angestelltenschicht die Zahl der Betriebsangehörigen nicht einwandfrei bekannt war. Sie wurde in drei verschiedenen Firmen von mehr als 20 Arbeitnehmern jeweils um viele Hunderte differierend angegeben.

Auch die Frage nach der juristischen Form des Unternehmens, ob GmbH, KG oder AG, wurde nur in 70 Fällen sachgemäß, in 38 jedoch unvollständig oder gar falsch beantwortet.