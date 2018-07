Was ist schwerer: zwei und acht zusammenzuzählen oder drei und sieben; 589 mit 94 zu multiplizieren oder 832 mit 79? Die Antwort auf solche Fragen glaubt der englische Psychologe H. B. E. Thomas gefunden zu haben.

Zweifellos ist der Schwierigkeitsgrad einer arithmetischen Aufgabe von der Größe der Zahlen abhängig, die darin auftreten. Nimmt nun aber die Schwierigkeit mit der durchschnittlichen Größe der Summanden bzw. der Faktoren zu oder mit der Größe des Ergebnisses? Mit beidem, sagt Dr. Thomas, und er gibt in der Zeitschrift „Nature“ die Formel an, mit der man die Kompliziertheit von Rechenaufgaben messen kann.

In einer langen Testreihe wurde festgestellt, wieviel Zeit die Prüflinge für die Lösung verschiedener Rechenaufgaben benötigen und wie oft sie sich dabei irren. Den Ergebnissen dieser Tests ist die mathematische Formel angepaßt, die der britische Gelehrte jetzt veröffentlicht hat: Die Schwierigkeit einer Additionsaufgabe vom Typ a + b = c oder einer Multiplikation a X b = c ist direkt proportional der Summe aus den Logarithmen der drei Zahlen a, b und c.

Demnach hat 2 + 8 = 10 einen Schwierigkeitswert von 2,204, während die Aufgabe 3 + 7 = 10 der größere Wert 2,322 zukommt, weshalb sie nach Thomas etwas mehr Mühe macht. – ow