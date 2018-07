Am Freitag, dem 26. Juli, morgens 5.17 Uhr begann in der mazedonischen Stadt Skopje die Erde zu beben. Dem ersten Erdstoß folgten drei weitere Wellen. Binnen einer halben Stunde war die Stadt, in der fast 200 000 Menschen wohnen, zu 80 Prozent zerstört. Die Menschen flüchteten. Inzwischen sind viele wieder zurückgekehrt, um ihre Habseligkeiten aus den Trümmern zu bergen und um ihre Toten zu begraben. Etwa 1050 Menschen wurden tot geborgen, etwa ebensoviel werden noch vermißt. Die Stadt Skopje soll an der gleichen Stelle wieder aufgebaut werden.

Photos: Ihrt-stern