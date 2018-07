M. W. London, im August

Gerade als die Abgeordneten und edlen Lords sich verabschiedeten, um in die Parlamentsferien zu gehen und den Palast von Westminster drei Monate lang verödet zurückzulassen, er-, schien Macmillan im Fernsehen. Das Interview, in dem er sich so zuversichtlich gab, so ganz als Herr nicht nur seiner Partei, sondern auch der Lage, beschloß das katastrophenreichste Parlamentsjahr seiner siebenjährigen Amtsperiode.

Millionen von Engländern nehmen in die Ferien das Bild eines Premiers mit, der der klügste und netteste Großpapa von allen ist – eines Mannes, zu dem seine eigene heranwachsende Schar von Enkeln und Enkelinnen „viel offener spricht, als seinerzeit meine eigene Kinder“, und der darum – wenn auch selbst nicht mehr der jüngste – doch die Jugend ausgezeichnet repräsentiert. Eines Mannes auch, dessen Familienleben so makellos ist, daß er von der sündigen Welt, die der Profumo-Skandal enthüllte, einfach nichts ahnen konnte und dem es gelang, die „Stauung“ im Fluß der Ost-West-Probleme zu lösen („Auf kanadischen Strömen sieht man oft Massen von abgesägten Stämmen, die festgeklemmt sind, bis es einem glücklichen Lumberjack gelingt, einen Stamm in die Strömung hinauszustoßen, und auf einmal beginnt sich die ganze Stauung zu lösen“.) Rücktritt? „Ich genieße das Vertrauen der großen Mehrheit der Partei im Unterhaus und im Land.“

Was das Land betrifft, so mag das tatsächlich stimmen. Was die konservative Parlamentsfraktion betrifft, so stimmt es ganz sicher nicht. Eine bedeutende Mehrheit konservativer Abgeordneter ist noch immer ganz entschieden dafür, daß Macmillan zurücktritt und Reginald Maudling Platz macht. Aber als er bei der letzten Zusammenkunft des mächtigen „1922-Kommitees“ die konservativen Abgeordneten aufforderte, ihm die Vollmacht zu weiteren Verhandlungen mit den Russen zu geben – und sofort „Danke, Ladies und Gentlemen“ sagte, als könnte niemand daran denken, ihm die Vollmacht zu verweigern –, da hatte niemand die Courage zum Widerspruch.

Das bedeutet jedoch nicht, daß die Macmillan-Krise – und die Krise der konservativen Partei – vorbei ist. Die widerspruchsvollen Ziffern statistischer Meinungsumfragen können die Gegner Macmillans in der Tory-Fraktion kaum beruhigen. Nach dem National Opinion Poll, der in der „Daily Mail“ erscheint, ist der Labourvorsprung seit dem Moskauer Abkommen auf bloße sieben Prozent zusammengeschrumpft. Der nicht weniger konservative „Daily Telegraph“ dagegen druckt die Ergebnisse des unabhängigen Callup Poll ab; dieser gibt der Labour-Partei einen Vorsprung von 17 Prozent, nur unwesentlich geringer als vor zwei Monaten. Der Unterschied ist erstaunlich; aber die Ziffern der „Daily Mail“ erscheinen wohl nur den hemmungslosesten Tory-Optimisten als verläßlicher.

Das Moskauer Abkommen hat Macmillan beim Tauziehen um die Macht selbstverständlich geholfen. Aber es hat ihm vermutlich mehr geholfen, daß er drohen kann, Wahlen noch in diesem Herbst auszuschreiben, falls die Fraktion zu renitent werden sollte. Diese Drohung war es vor allem, mit der er auf dem Höhepunkt der Krise die Fraktion an der Kandare hielt. Die wahren Interessen der Konservativen Partei sprechen gewiß gegen frühe Wahlen; am entschiedensten spricht die Wirtschaftspolitik Maudlings dagegen. Maudling hat eine langsame Ankurbelung eingeleitet, die sich erst auf späte Wahlen auswirken kann.

Macmillan ist nicht der Mann, der das Schicksal seiner Partei aus politischem Egoismus aufs Spiel setzen wird. Er ist aber der Mann, der zum Rücktritt gezwungen werden muß, wenn er zurücktreten soll; und solange es keinen Gegenkandidaten gibt, gibt es niemanden, der ihn zwingen kann – niemanden mit einer einzigen Ausnahme: Lord Denning. Sein Untersuchungsbericht über die Hintergründe der Profumo-Affäre wird in wenigen Wochen vorliegen. Bis dahin verdüstert noch der Schatten des Lord-Richters die politischen Ferien.