In seinem Buche „Ruby Robert“ schildert der amerikanische Schriftsteller Robert H. Davis ganz am Rande das tragische Schicksal eines jungen Mannes, aus dem sein Vater einen großen Boxer machen wollte und von dem er schon sagte: „Kein Mensch vermag ihn mit dem Handschuh zu treffen, wenn der Junge es nicht will!“ – Der Mann, der über seinen Sohn dieses stolze Wort sprach, war Bob Fitzsimmons, Ex-Weltmeister im Schwergewicht und eine der markantesten Gestalten der Boxgeschichte um die Jahrhundertwende, die je zwischen Seilen Ringluft atmeten.

Davis besuchte den damals 50jährigen Veteranen auf dessen New-Jersey-Farm. Dort traf er auch Bobby-Junior, einen Hünen von Figur, das Idealbild eines Athleten – wie geschaffen, um einen großen Meister daraus zu formen. Das war auch die stille Hoffnung Fitzsimmons’ des Älteren. Jahre hatte er darauf verwendet, um aus dem Jungen einen zweiten Achilles zu machen und darüber hinaus einen Boxer, der die Technik und die Tricks beherrschte wie kein Zweiter im Lande.

„Und wie ist er im Fight...?“, wollte Davis wissen. „Ich weiß es noch nicht“, erwiderte der alte Champ. „Das soll sich erst erweisen, er stand noch nie im Ring. Zwischen Boxen und Kämpfen ist schon ein Unterschied. Ich glaube, ich selbst bin nie ein großer Boxer gewesen, aber wenn die Glocke ertönte, war ich in meinem Element. Ich liebte eben den Fight. – Doch kommen Sie mit in die Scheune. Es ist jetzt die Zeit, in der ich zusammen mit Bobby die Handschuhe anziehe.“

Es war die wundervollste Demonstration boxerischen Könnens, die ich je erlebte, berichtet Davis. Beide trugen 8-Unzen-Handschuhe. Bobby marschierte in souveräner Ruhe um den alten Fighter herum und traf ihn nach Belieben am Kopf. Bob, der Ex-Champ, versuchte zu kontern, aber er schlug nur Löcher in die Luft. Sein Sohn blockte, duckte ab, wich mit Sidesteps aus und zeigte in Vollendung alle jene Tricks, die man im Ringe kennt. Er gebrauchte dabei kaum seine Füße. Sein Oberkörper bog sich wie eine Sonnenblume im leichten Wind. Zehnmal traf er den Alten, bis dieser in Deckung ging. Der Junge lachte und spielte mit seinem Vater, der nichts als ein Schatten für ihn war.

Plötzlich erwachte in dem Ex-Champ der alte Instinkt. Es war, als wittere er die Ringluft einstiger großer Schlachten. „Vielleicht“, meint Davis, „gab meine Anwesenheit den Anstoß dazu, daß der Fighter Fitzsimmons noch einmal wie ein Phönix aus der Asche der Vergangenheit erstand. Bob erinnerte sich wohl, daß ich dabei war, als er sich die Weltmeisterschaft holte.“

Alle Kunst hat ihre Grenzen gegenüber der elementaren Gewalt, auch die des Boxens. Bobby hatte sie überschritten, und Bob stürzte sich nun in den Kampf.

Auf einmal saß eine Rechte an dem Kinn des Sohnes, so daß dieser seinen eigenen Rücken sah. Bevor er noch wußte, was geschah, knallte schon wieder ein linker Haken an sein Ohr. Bobby riß beide Hände hoch, um abzublocken was nun kommen mußte. Aber auch durch die Deckung der Handschuhe hindurch trafen die Fäuste des Alten mit furchtbarer Gewalt zweimal sein Kinn. Ehe der Junge seine Hände unten hatte, krachte eine Rechte in seinen Magen, die ihm endgültig jeden Ehrgeiz nahm.