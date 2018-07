Inhalt Seite 1 — Das Alte aus Neu-Bayreuth Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Ein undankbares Amt erfüllt, wer, mit allzu gründlicher Sachkenntnis belastet, Jahr für Jahr, jedesmal wieder vom besten Willen zu positiver Einstellung beseelt, nach Bayreuth fährt, bereit, sich überzeugen zu lassen, wo es nur möglich ist. Das Resultat ist jedesmal dasselbe: Man hat festzustellen, daß hier das Werk Richard Wagners schließlich nur noch Versuchsobjekt ist.

Es ist schwer, für das, was mit jeder Neuinszenierung auf der Bühne des Festspielhauses geschieht, eine andere Erklärung zu finden als die einer erbitterten Auflehnung der nicht schöpferisch begabten Enkelgeneration gegen das erdrückende Gewicht eines künstlerischen Erbes, dessen Verwaltung in der dazu berufenen Familie nachgerade einen kaum noch unbewußten Abwehrkomplex gegen die Zumutung bewirkt hat, sich stets mit immer denselben zehn oder elf Werken zu beschäftigen. Da muß man denn aus diesen Werken etwas völlig anderes machen, bloß um selber die Monotonie der Aufgabe zu ertragen ...

Fragt sich nur, welche Legitimation „Bayreuth“ unter solchen Umständen noch haben kann.

Zitieren wir Wagner selbst! Er schrieb 1852 an den Dresdner Regisseur, seinen Freund Ferdinand Heine: „Gar nichts liegt mir daran, ob man meine Werke gibt: mir liegt einzig daran, daß man sie so gibt, wie ich’s mir gedacht habe; wer das nicht will und kann, der soll’s bleiben lassen.“ – An König Ludwig II. am 17. Mai 1881: „Anderseits möge es mir nun aber auch überlassen sein, meine Mitarbeiter mir unter solchen auszuwählen, die mir nicht ihre Ideen bringen, sondern vorerst die meinigen zu verstehen suchen ... Jeder weiß es besser, und namentlich schöner wie ich, der ich eben ein bestimmtes Etwas, eine ganz sichere poetische Wirkung, keinen Opern-Theater-Prunk aber, will.“ – In einem Brief vom 18. November 1882, ebenfalls an den König gerichtet, wünscht er: „nach und nach alle meine Werke in unserem Bühnenfestspielhause in der Weise aufzuführen, daß die Aufführungen als Muster der Korrektheit meiner nächsten Nachwelt überliefert werden können.“ – Am 6. November 1872 bittet er Heinrich Porges, bei den Proben „alle meine, noch so intimen Bemerkungen in Betreff der Auffassung und Ausführung unseres Werkes aufzunehmen und aufzuzeichnen, somit eine fixierte Tradition hierfür zu redigieren“.

Das ist wohl klar! Und unwahr ist die Behauptung, es gebe andere Äußerungen Wagners, welche diese seine eindeutige Meinung über die Pflichten seiner Interpreten grundsätzlich in Frage stellten. Am wenigsten tun dies die brieflichen Beweise seiner tiefen Unzufriedenheit mit den damaligen unzulänglichen technischen Möglichkeiten, seine Intentionen zu verwirklichen, und die Zeugnisse seiner Verstimmung über den damaligen Ausstattungsgeschmack, der ihn an die „ekelhaften Künstlerfeste“ erinnerte. Dazu muß denn gesagt werden, daß die Bühnentechnik gerade heute in Bayreuth nicht imstande zu sein scheint zu leisten, was schon vor Jahrzehnten jede bessere Provinzbühne leistete (Rheintöchterszene, offene Verwandlungen und so weiter), und daß man über den Geschmack der Regie, der Choreographie und der Beleuchtungseffekte, wie er vor allem in den neuen „Meistersingern“ (Festwiese!), im „Tristan“ und auch im „Ring“ zutage tritt, lieber diskretes Schweigen bewahren möchte.

Indessen ist der Kernpunkt der Bayreuther Situation damit wohl noch gar nicht berührt. Er liegt tiefer und ist viel delikaterer Natur. Immer mehr nämlich drängt sich einem die Versuchung auf, jenen alten Berichten und Gerüchten Glauben zu schenken, die wissen wollen, die Brüder „W. W.“ hätten von jeher mit der Musik (nicht speziell der Wagnerschen, sondern der Musik überhaupt) auf gespanntem Fuße gestanden! Bestätigt zu werden scheint dieses on dit dadurch, daß keiner von beiden – was doch sonst nahegelegen hätte – Interesse daran zeigt, sich am Dirigentenpult zu betätigen.