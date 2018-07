Die Demag-Aktionäre haben in diesem Jahr 14 % Dividende erhalten. Das ist – legt man die Vorjahrsausschüttung zugrunde – ein um 1 % aufgebesserter Satz. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, denn vor Jahresfrist hatte die Duisburger Verwaltung bei der Begründung des damals gewährten zweiprozentigen Bonus ausdrücklich auf die Einmaligkeit dieser Ausschüttung hingewiesen. Wie es heißt, hat bei dem Dividendenentschluß der Verwaltung auch der Gedanke der Kurspflege eine Rolle gespielt. Aber auch von der Ertragslage her gesehen war die Dividendenerhöhung bei der Demag absolut drin.

Dieser große Verarbeitungskonzern hat im Geschäftsjahr 1962 neue, große Erfolge verbuchen können. Von der in weiten Teilen der Wirtschaft zu verzeichnenden rückläufigen Konjunktur war bei dem Duisburger Unternehmen im zurückliegenden Jahr noch keine Rede. Mit einer 14 %igen Geschäftsausweitung gehört das Unternehmen sogar unbedingt zu den Favoriten des vergangenen Jahres. Allerdings ist in der Berichterstattung der Verwaltung das einschränkende Wörtchen „noch“ nicht zu übersehen. Den guten Umsatz 1962 brachten die besonders guten Auftragseingänge früherer Jahre. Die betonte Zurückhaltung einiger für die Demag wichtiger Kunden machte sich indessen schon bemerkbar.

Die im vergangenen Geschäftsjahr neu hereingenommenen Aufträge blieben nicht nur ganz erheblich hinter der Umsatzentwicklung zurück, sondern erreichten auch nur rund 4/5 des Auftragseingangs von 1961. In das neue Geschäftsjahr ist das Unternehmen daher mit einem erheblich verringerten Auftragspolster – es lag um 15 % unter dem Stand von Ende 1961 – hereingegangen. Das Bestellvolumen ist allerdings – so wird ausdrücklich betont – immer noch hoch und sichert den Betrieben auch im laufenden Jahr nochmals wiederum eine gut; Beschäftigung. Die Konzern-Verwaltung verspricht sich für 1963 „einen ähnlich guten Umsatz wie im Berichtsjahr“.

In den Auftragseingängen des vergangenen Jahres spiegelt sich deutlich die Veränderung des Investitionsklimas in der Bundesrepublik wider. Die Inlandsaufträge sanken um nicht wenigeals 40 % unter den Höchststand des Jahres 1960 Die Exportbestellungen hielten sich in etwa auf dem Niveau der drei Vorjahre. Der Auslandsanteil an dem zu Ende des Berichtsjahrs bei der Demag vorliegenden Auftragsbestand lag be 54 %.

Der Konzernumsatz der Demag-Gruppe hat sich im Berichtsjahr um 13 % auf 1,13 Mrd. DM erhöht. Die bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Erträge aus Ergebnisübernahmeverträgen sind auf 17,7 (14,6) Mill. DM gestiegen und die entsprechenden Aufwendungen haben sich auf 4,1 (7,9) Mill. DM ermäßigt, so daß im Saldo immerhin ein mehr als verdoppelter Organschaftsertrag von 13,6 (6,7) Mill. DM verbleibt.

Der günstigen Entwicklung bei den Töchtern steht die Muttergesellschaft keineswegs nach. Der Geschäftsbericht spricht von einem „befriedigenden“ Ergebnis, obwohl auch hier die Personalkostenentwicklung alles andere als günstig war. In der Gewinn- und Verlustrechnung der Demag werden Umsatzerlöse von 471,8 (409,5) Mill. DM – das entspricht einer Steigerungsrate von 15 % – ausgewiesen. Der Rohertrag liegt – bei einem um 5 % niedrigeren Stoffaufwand – mit 204,8 Mill. DM um knapp 21 Mill. DM hoher als der des Vorjahres. Gleichzeitig sind aber auch die Personalkosten einschließlich sozialer Leistungen – obwohl die Arbeiterbelegschaft des Unternehmens nur um 5 % über dem Durchschnitt des Vorjahres lag – um 15,7 Mill. DM auf 132,2 Mill. DM gestiegen, so daß im Endeffekt von dem höheren Rohertrag nur 72,6 (im Vorjahr 67,3 Mill. DM) übriggeblieben sind. Daraus wurde nicht nur die Dividende gezahlt. Das Ergebnis hat darüber hinaus noch für weitere Stärkung der Rücklagen um 7 (6) Mill. DM ausgereicht. nmn