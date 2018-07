In den nächsten Wochen wird die Aktie der Lederwerke Wieman AG, Hamburg, die im Jahre 1908 gegründet worden ist, von den Kurszetteln der deutschen Börsen verschwinden. Sie ist nicht die erste „Leder-Aktie“, die auf diese Weise Abschied nimmt. Sie folgt vielmehr der Stader Lederfabrik, deren Liquidation vor einigen Jahren eingeleitet worden ist, und zwar so rechtzeitig, daß die Reserven dieser Gesellschaft von der Krise der Lederwirtschaft weitgehend verschont geblieben sind, die Aktionäre also einen erfreulich hohen Liquidationskurs kassieren konnten.

Daß es der deutschen Lederindustrie schlecht geht und daß die Hoffnungen auf eine Besserung nicht rosig sind, ist eine bekannte Tatsache. Hier handelt es sich auch nicht um augenblickliche Schwierigkeiten, sondern um eine echte Strukturkrise, die zum Verschwinden vieler Betriebe geführt hat. Man kann sicher sein, daß das Sterben der Lederfabriken noch nicht beendet ist. Wenn man sich bei der Lederwerke Wieman AG, Hamburg, zum Weiterleben entschlossen hat, dann gibt es dafür mehrere Gründe.

Der Vorstand hat es bisher immer verstanden, seinen Großaktionär, das Hamburger Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co, davon zu überzeugen, daß man nur durchhalten müsse, um später wieder gut ins Geschäft zu kommen. Die Luft zum Durchhalten ist bei Leder Wieman vorhanden, denn zur Deckung der ständigen Betriebsverluste kann man stets die sicherlich nicht unbeträchtlichen Einnahmen aus der Kommanditbeteiligung (nom. 1,8 Mill. DM) an dem besagten Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co heranziehen. Um die Verlustquellen einzuschränken, wurden die Lederbetriebe in Eschweiler und Buxtehude inzwischen stillgelegt. Gebäude und Gelände stehen zum Verkauf. Doch hat sich ein ernsthafter Interessent nach Angaben des Vorstandes bislang nicht gefunden.

Vielleicht mag einer Voll-Liquidation der Gesellschaft aber auch die erwähnte Kommanditbeteiligung im Wege gestanden haben, denn dann hätte sich die Frage aufgetan, wie diese am zweckmäßigsten zugunsten der Liquidationsmasse zu verwerten gewesen wäre. Andererseits war die Lage der freien Aktionäre,die seit der Währungsreform nur insgesamt 32 % Dividenden (zuletzt 1959: 5 %) erhalten hatten, unbefriedigend. Sie machten auf den Hauptversammlungen auch keinen Hehl über ihren Unmut. Schließlich schlug ein Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz vor, man möge die Kleinaktionäre zum Kurse von 160 % abfinden. Nach einigem Zögern ist der Großaktionär dann diesem Vorschlag gefolgt und ist auf diese Weise in den Besitz von 98,6 % des 7,8 Mill. DM betragenden Aktienkapitals gekommen.

Der Vorschlag, die bisherige Aktiengesellschaft in eine GmbH umzuwandeln ist die logische Konsequenz aus diesem Besitzstand, denn eine GmbH braucht sich nicht mehr in die Karten sehen zu lassen, was Unternehmen in kritischer Lage nun einmal nicht gern haben.

Obgleich Bilanzen jüngeren Datums nicht bekannt sind, sollte man den bis zum 31. August 1963 geltenden Abfindungskurs für einen fairen Preis halten,wie überhaupt dem Großaktionär bescheinigt werden muß, alle Handlungen, die mit der Umwandlung der Gesellschaft in Verbindung standen, äußerst korrekt geführt zu haben. Vielleicht ist aber im Zusammenhang mit dem „Abfindungskurs von 160% der Hinweis angebracht, daß es sich bei der Aktie der Lederwerke Wieman nicht nur um eine Lederaktie, sondern auch zu einem gewissen Grade um eine Bankaktie gehandelt hat, die es rechtfertigt, wenn der Abfindungskurs sich über das Niveau der reinen Lederaktien hinaushebt.

K. W.