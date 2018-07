Elsa hatte es schwer. Dauernd wurde sie von Ali gequält, dem Boß der vierköpfigen Affen gemeinschaft, die in einem Käfig im Tierpsychologischen Labor der Yale-Universität lebt. Die anderen beiden Mitglieder der kleinen Kolonie wurden zwar auch gelegentlich von Ali attackiert, aber bei weitem nicht so oft und nicht so heftig wie Elsa, deren ganzes Leben nur noch eine kontinuierliche Flucht vor dem sadistischen Alten war.

Das ist jetzt anders geworden. Elsa hat nämlich eines Tages neben dem Futterkasten einen elektrischen Schalter entdeckt und nach Affenart damit gespielt. Dabei stellte das Tier fest, daß der zänkische Boß auf Knopfdruck reagierte. Sobald Elsa den Schalter betätigt, schwindet Alis Aggressivität. Augenblicklich wird er zahm.

Vier Tage brauchte Elsa, bis sie die Wirkung der Wundertaste entdeckte. Die Wissenschaftler von Yale hatten vier Monate dazu gebraucht, die Elektrode, die an einem Miniatur-Radioempfänger angeschlossen ist, genau an der Stelle in Alis Gehirn zu tauchen, wo ein schwacher Strom jene beruhigende Wirkung hervorruft. Gesteuert wird der kleine Empfänger von Elsas Geheimsender neben der Futterkrippe.

„Die Äffin nutzt ihre neue Macht weidlich aus“, sagt Professor Jose M. R. Delgado der Leiter dieses Experiments, „bis zu fünfundzwanzigmal am Tag hält sich Elsa per Knopfdruck den alten Quälgeist vom Leibe.“

Selbstverständlich haben auch die übrigen Käfigbewohner Elsa den Trick mit dem Kontakt abgeguckt, aber sie zeigen längst nicht so viel Interesse dafür. Die Auswertung der Photos, die während dieses Experiments täglich acht Stunden lang alle zwei Sekunden gemacht werden, haben ergeben, daß jene Tiere den Schalter höchstens siebenmal pro Tag betätigen.

Interessant ist vor allem die Tatsache, daß Elsa das besänftigende Signal nicht wahllos oder gar dauernd sendet, sondern stets wartet, bis Ali eine drohende Haltung einnimmt. Offenbar bereitet es dem Affenweibchen Spaß, das Gefühlsleben des „Alten“ zu manipulieren, denn sie tut etwas für Affen höchst Ungewöhnliches: Sie sieht Ali geradewegs in die Augen. Normalerweise vermeiden es die Tiere, den Ranghöheren in ihrer Lebensgemeinschaft anzusehen, weil dies stets Ärger gibt. Elsa aber sucht diesen Ärger. Es ist ihr offenbar eine Genugtuung, ihren früheren Peiniger in Rage zu versetzen und die Gefahr seines Angriffs erst im letzten Augenblick elektronisch abzuwenden. „Als Motiv für dieses Verhalten kommt nur Rachsucht in Frage“, meint Dr. Delgado. Wie menschlich doch Affen sind...

-ow