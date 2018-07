Von Gräfin Sybil Schönfeldt

Diese Skizze ist keine Wertung des Golfsports, sie handelt von dem gesellschaftlichen Spiel auf dem grünen Rasen.

Samstagnachmittag. Sonne, Stille. 200 Morgen Rasen und Bäume, in deren Schatten die Heidelbeeren reifen. Der dicke Mann in den hellblauen Hosen, mit dem weit in die Stirn geschobenen Strohhut, marschiert rasch die geschorene Rasenschneise entlang und trinkt im Gehen aus einer Limonadenflasche. Als sie leer ist, winkt er dem Caddie, der ein paar Schritte hinter ihm hertrabt. Der Junge fängt die Flasche auf, steckt sie in eine Seitentasche des Golfbags und zieht einen Golfschläger heraus. Der dicke Mann streckt die Hand danach aus, ohne sich umzusehen und ohne stehen zu bleiben.

Zehn Schritte hinter ihm, am Rand des Rasenstreifens, folgt ihm der Troß. Drei niedliche Mädchen mit kurzen weißen Plisseeröcken, eine mit einem rosa, die zweite mit einem hellblauen, die dritte mit einem grauen Wolljäckchen über den Schultern, zwei Herren in grauen Anzügen, die leise und ernsthaft miteinander reden: „...bei den heutigen Rabattverhältnissen nur zu machen, wenn...“, ein paar Damen in Sportrock und Blazer.

Sie alle bleiben schweigend und aufmerksam stehen, als der dicke Mann seinen Ball erreicht hat, schauen schweigend und aufmerksam zu, wie er sich zurechtstellt, einen blinden Probeschlag macht und dann wirklich den Ball schlägt, lauschen schweigend und aufmerksam dem scharfen, klaren Singen des Balls, der bis zum Green, dem runden Rasenteppich mit dem Loch, geflogen ist, und murmeln dann anerkennend: „Guter Schuß!“ oder „Good shot!“ oder „Das ist Golf!“ und marschieren hinter dem Spieler her.

Vorm nächsten Abschlag muß der dicke Mann warten, weil die Spieler vor ihm noch mitten auf der Bahn sind. Die Blazerdamen setzen sich solange auf die Bank neben dem ebenen Abschlagplatz und reden über Kleider. Die jungen Leute werfen sich ins Gras und stellen ihr Kofferradio an, und der Dicke trocknet sich die Stirn.

Überall sieht man zwischen den Büschen und Baumzeilen wie auf parallel laufenden Bühnen eines Freilichttheaters das Karussell der Spieler: Frauen in farbigen langen Hosen und leuchtenden Pullis und Strohhütchen, Männer in Sommerhosen und Wollhemden. Schlag und Marsch, Schlag und Marsch, hin und her über die langen schmalen Straßen aus Gras, geruhsam und beschäftigt, zielstrebig und lässig. Nach einer halben Stunde ist man selbst durchsättigt von diesem Menuett aus Bewegung und Pause.