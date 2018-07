Eine beträchtliche Anzahl von Gästen, die heilungsuchend in das Thermalbad Füssing gekommen waren, mußten unverrichteter Sache wieder abreisen. Ganz plötzlich wurden, sozusagen „vor ihrer Nase“, die drei Schwimmbecken geschlossen, die, neben den Einrichtungen des Kurmittelhauses, die Hauptattraktion des Heilbades darstellten.

Die Schließung erfolgte auf Anordnung der Regierung von Niederbayern, nachdem sich innerhalb kurzer Zeit vier Todesfälle ereignet hatten; wie ärztliche Experten sagen: durch unkontrolliertes, zu langes Baden. Es ist jedoch nicht das erstemal, daß die Behörden sich kritisch mit dem Kurort beschäftigen, seitdem das bayerische Innenministerium die 1938 entdeckte Kochsalz-Schwefel-Quelle 1950 als heilkräftig anerkannt, und ihre außergewöhnliche Wirkung bei chronischen rheumatischen und Hauterkrankungen sich immer mehr herumgesprochen hatte. Schon 1958 kamen im bayrischen Landtag hygienische Mißstände im Kissinger Badebetrieb zur Sprache. 1962 erklärte ein Landtagsabgeordneter, seit der Existenz des Bades sei außer Preissteigerungen dort nichts mehr geschehen. Zugleich drang der Kreistag von Griesbach auf Reinigung der, wie behauptet wurde, unverantwortlich verschmutzten Anlagen. Es wurde erwogen, eine zweite Quelle zu bohren und einen ordentlichen Kurbetrieb unter staatlicher Verwaltung zu organisieren.

„Staatliche Verwaltung!“ Das ist das Stichwort um welches sich Angriff und Verteidigung in den Auseinandersetzungen über die Zukunft des Bades heute drehen. Bisher lagen dessen Geschicke in den Händen der Thermalbad GmbH, als deren Hauptgesellschafter der Glaswarengroßhändler Alfons Haßfurter (Degerndorf) und der Hotelier Völker (Fürth) fungierten. Zwischen dem 1956 gegründeten Zweckverband (Regierungsbezirke Niederbayern, Landkreis Griesbach und Gemeinde Safferstetten), der bislang rund 6 Millionen Mark für das Bad aufwandte und dem Pächter Haßfurter gibt es seit Jahren Streitigkeiten und Prozesse um das immer gleiche Thema, dessen Kern ein Ministerialdirektor des Finanzministeriums mit der drastischen Formulierung umriß: „Die Teilung in Füssing ist so, daß die Dinge, die nicht rentabel sind, der Zweckverband, das Geschäft aber die Thermalbad GmbH macht.“

Einstweilen hat erst einmal der Grundeigentümer des Quellgebietes Bauer Franz Ortner, der GmbH, das Nutzungsrecht an der Heilquelle aufgekündigt, indem er der Gesellschaft „jeglichen geschäftlichen Anstand“ absprach. Der niederbayrische Regierungspräsident Riederer aber verkündete, daß der Staat noch in diesem Jahr eine zweite Quelle bohren werde. Alfons Haßfurter formuliert das so: die Regierung versucht, die einträgliche Erwerbsquelle an sich zu reißen. Erst gerichtliche Entscheidungen werden klar erkennen lassen, wohin die Dinge laufen und ob Kurgäste bald wieder – und zwar unter guter ärztlicher Obhut – in den Genuß dieser heilenden Quellen kommen. w–h