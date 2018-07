Inhalt Seite 1 — Kleiner Kunstkalender Seite 2 Auf einer Seite lesen

HAMBURG (Kunstverein):

„Meister des Aquarells“

Daß eine Ausstellung sich das Aquarell als Thema wählt, eine Bildgattung, die in der modernen und speziell in der deutschen Malerei einen so großen Raum einnimmt, ist neu. Die Aquarelltechnik ist so leicht, daß jeder Dilettant sich darin versucht, und zugleich, weil sie nachträgliche Korrekturen ausschließt, weil sie Spontaneität und Konzentration verlangt, so schwierig, daß nur Meister sie wirklich beherrschen. Das Aquarell braucht eine Stunde und, wie das Gedicht, einen einzigen schöpferischen Impuls. Die Ausstellung bringt 183 Blätter von deutschen Malern des 20. Jahrhunderts, angelangen bei Slevogt und Corinth bis zu Wols und Nay. Dr. Hans Platte hat die typischen Aquarellmaler ausgewählt. Nolde hat mit 25 Blättern einen eigenen Raum. Alle „Brücke“-Maler sind vertreten, vom „Blauen Reiter“ Macke (mit einigen berühmten Blättern von der Tunis-Reise 1914), Klee und Kandinsky – nicht Marc und Jawlensky, Daß Rohlfs, Feininger, Schlemmer hierher gehören, ist selbstverständlich. Auch Xaver Fuhr, Bargheer und Gilles werden mit Recht zu den großen Aquarellmalern des Jahrhunderts gezählt. Bei Camaro, speziell in der Auswahl dieser drei monotonen Blätter von 1962, kann man zweifeln (warum dann nicht Bissier?). Bernhard Müller-Feyen (der junge Maler, den Heinrich Böll auf seiner Irlandreise entdeckt hat) und Paul Eliasberg sind wohl nur dabei, um die Reihe der bekannten Namen aufzulockern. Im ganzen eine gelungene Übersicht über die Aquarellmalerei der Gegenwart. Und, aus dem Wesen des Aquarells heraus, aus seiner Unmittelbarkeit, seinem Entwurfscharakter, dem Element von Offenheit, von Zwang- und Formlosigkeit, eine Antwort auf die Frage, warum gerade das Aquarell innerhalb der Malerei eine eminent deutsche Domäne darstellt. Die Ausstellung endet am 15. September.

DARMSTADT (Hessisches Landesmuseum):

„Apokalyptische Visionen“

Eine historische und museale wichtige Ergänzung zu den modernen „Zeugnissen der Angst“ auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Drei große graphische Zyklen der Vergangenheit sind ausgestellt. Ein spätmittelalterliches Blockbuch mit kolorierten Holzschnitten zur Apokalypse, datiert etwa 1460, naiv und anschaulich wird das letzte Buch der Bibel ausgemalt, Erdbeben und Sternenfall, geflügelte Tiere, der Kampf zwischen Sonnenweib und Drachen, der Feuerpfuhl. Das gleiche Thema in Dürers Holzschnitten zur Offenbarung des Johannes, von 1498: die Visionen des Schreckens werden aus der biblischen Ferne auf die Erde und in die Gegenwart transponiert, mit einem fanatischen und detailfreudigen Realismus aufgeladen und erhalten die Überzeugungskraft des Faktischen. Schließlich ein nordfranzösischer Zyklus der „Höllenstrafen“ vom Anfang des 17. Jahrhunderts, Kupferstiche im Stil des späten Manierismus, Theaterprospekte zwischen Wolkenbänken, die in illusionistischen Perspektiven den Blick auf die Höllenbühne freigeben. Die Diskrepanz zwischen dem eleganten Vortrag und dem, was sich an widerwärtigen Einzelheiten auf der Bühne ereignet, gibt den Blättern eine makabre, bösartige Schönheit. Die Illustrationen zur Apokalypse und die Darstellungen der Hölle sind die legitimen Vorläufer der zeitgenössischen Angst- und Schreckensbilder. Die Ausstellung endet gleichzeitig mit der Ausstellung auf der Mathildenhöhe: am 1. September.

DÜSSELDORF (Galerie Vömel):