Ist Ihnen schon aufgefallen, wie durchdringend der Teer auf den Straßen riecht, wie stark die Blumen duften, wie frisch das Gras, wenn Sie morgens vor dem Frühstück spazieren gehen? Wer dies allein der reinen Morgenluft zuschreiben möchte, irrt. Es ist die Nase, die stärker auf Gerüche reagiert, solange man noch nichts gegessen hat. Forschungsergebnisse beweisen: der Geruchsinn ist bedeutend schärfer bei Hungergefühl – nach den Mahlzeiten läßt er bedeutend nach.

Über solche Merkwürdigkeiten aus der Welt der Sinne berichten Lorus und Margery Milne in ihrem Buch: „The Senses of Animals and Men“. Lange Zeit haben sich die beiden Naturwissenschaftler mit den „fünf Sinnen“ befaßt. In ungezählten Experimenten haben sie bereits bekannte Funktionen der Sinnesorgane nachgeprüft und neue Eigentümlichkeiten entdeckt.

So stellte das Forscherehepaar Milne zum Beispiel fest, daß mit zunehmendem Alter die Fähigkeit, die Farbe Violett zu erkennen, erheblich nachläßt, was übrigens beim Vergleich der Bilder älterer Künstler mit ihren Jugendwerken ganz offensichtlich ist.

Viele Tiere sind dem Menschen akustisch weit überlegen: Katzen hören Ultraschall-Geräusche, deren Frequenzen über die vom Menschen wahrgenommenen Tonschwingungen hinausgehen. Mäuse vernehmen noch höhere Frequenzen, sie warnen sich gegenseitig mit einem Quieken, das selbst der Katze zu hoch ist.

Im Laboratorium beobachteten die Milnes, daß Ratten nach der Fütterung ihre Mäuler öffneten, so, als wollten sie Laute von sich geben, aber es war kein Ton zu hören. Doch mit Hilfe eines Apparates, der Ultraschall in den menschlichen Hörbereich transponiert, entdeckten die Wissenschaftler, daß sich die Ratten nach der Mahlzeit gegenseitig anschrieen. Während ihr Gequieke bei Furcht oder im Alarmzustand gut hörbar ist, piepst die satte Ratte bei ihren „Privatgesprächen“ in höchsten Tönen.

Das Gehör kann unbewußte Reaktionen auslösen: Wenn man einer Katze auf einem Tonband Hundegebell vorführt, scheint es sie völlig kalt zu lassen. Bei näherer Untersuchung jedoch stellt sich heraus, daß die Pfoten des Tieres vom Erregungsschweiß feucht werden.

Bekanntlich lieben Affen, Hunde und Pferde Zucker. Auch der Schmetterling hat Süßes gern, aber womit schmeckt er es? Mit den Fußsohlen. Der Katze dagegen ist es gleichgültig, ob ihre Milch gezuckert ist oder nicht. Sie hat nicht die Fähigkeit, Süßigkeit zu erkennen. Übrigens schmecken auch Erwachsene gesüßte Speisen nicht so intensiv wie Kinder. Der Mensch wird mit Geschmacksknospen in der ganzen Mundhöhle und sogar an den Halswänden geboren. Beim Älterwerden verliert er die meisten dieser Sensoren. Lediglich auf der Zunge bleiben noch Geschmacksknospen zurück.