Das möchte ich Ihnen in aller Freundschaft sagen: Wenn Ihr nicht aufpaßt, werdet ihr eines Tages in einen wirklichen Schlamassel geraten ...“ Er sagt es mit betontem Ernst, und wenn ich mit leichter Hand „Schlamassel“ übersetze, wo er „... you will be in real trouble“ sagte, so geschieht es, um diesen betonten Ernst etwas abzuschwächen. Denn im Grunde war ich, sein deutscher Gesprächspartner, über seine Erschütterung gar nicht erschüttert; ich nahm sie hin mit dem fatalistischen Achselzucken eines an Unbill Gewohnten – und vielleicht lag gerade in meiner Gleichgültigkeit das wirklich Bedenkliche unserer Situation: daß ich als Selbstverständlichkeit empfand, was den jungen Amerikaner so erregte. Aber das fiel mir erst später ein – und darum beschloß ich, diese kleine Szene niederzuschreiben.

Der junge Mann stammt aus Connecticut, er lebt seit einiger Zeit in Deutschland, spricht gut unsere Sprache, fährt einen kleinen Sportwagen und ist entschlossen, unser Land gründlich kennenzulernen. Hier sein Bericht: „Am vergangenen Samstag wurde mir sechsmal – ich wiederhole: sechsmal – die Annahme von gutem deutschem Geld verweigert, weil die Leute, an die ich mich wandte, entweder keine Lust hatten, noch einen Handgriff zu tun, oder aber den Einkauf, den ich beabsichtigte, als zu gering erachteten, um deswegen irgendeine Mühe auf sich zu nehmen.

Ich fuhr am Samstagnachmittag bei einer Tankstelle vor, um Öl zu wechseln. Die Tankstellenwärter tranken Coca-Cola, rauchten und unterhielten sich. Sie verwiesen mich an die Tankstelle gegenüber, denn bei ihnen werde kein Ölwechsel vorgenommen. Gegenüber traf ich einen mürrischen Mann und einen frohgemuten Jüngling. Der mürrische Mann saß an der Kasse, der frohgemute junge Mann polierte pfeifend einen frisch gewaschenen Wagen. Der mürrische Mann bedeutete mir, daß die Zeit für Ölwechsel bei ihm vorbei sei: es sei Samstagnachmittag und sein frohgemuter Jüngling werde gleich gehen. Ich versuchte, ihm klarzumachen, daß die Arbeit nur wenige Minuten daure. Er lehnte ab und verwies mich an eine dritte Tankstelle, etwas weiter die Ausfallstraße herunter. ‚Die haben volle Besetzung‘, sagte er, „die können das machen.’

Ich fuhr zur dritten Tankstelle. Dort herrschte in der Tat Hochbetrieb, aber meine Ankunft war dennoch nicht willkommen. Ich könne in einigen Stunden wiederkommen, hieß es. Aber ich sei im Begriff eine größere Reise anzutreten, sage ich, darum müßte ich ja den Ölwechsel rasch vornehmen. Und ob man mir nicht gleichzeitig das Getriebeöl wechseln könne, fügte ich leichtsinnig hinzu. Das rief nun allgemeine Ablehnung hervor. Dafür habe man keine Zeit. Man sei zu beschäftigt. Ob ich denn nun selber bei ihnen das Öl wechseln dürfe? Nein, das ginge nicht.

Das waren die Fälle Eins, Zwei und Drei. Nachdem es mir dann doch gelungen war, bei einem verträumten Tankstellenwärter zu meinem Öl zu kommen, wollte ich schnell noch etwas Reiseproviant einkaufen. Es war bereits Ladenschlußzeit. Ich fuhr zuerst bei der Lebensmittelhändlerin vor, bei der ich gewöhnlich sonst einkaufe. Sie pflegt mir des öfteren ihr Leid zu klagen, wie schwer es heutzutage sei, den Lebensunterhalt zu verdienen. Als ich ankam, war sie dabei den Laden zu schließen. Ob ich noch etwas kaufen könne, fragte ich. Sie bedauerte: Es sei geschlossen. Aber am Bahnhof gäbe es sicher noch offene Kioske.

Die Dame an der Kasse des Lebensmittelstandes im Bahnhof zählte gerade ihr Geld. Ich möge mich bitte gedulden. Dann durfte ich um mein Brot bitten. Als ich mit einem Zehnmarkschein zahlen wollte – dem einzigen Geld, das ich parat hatte – wehrte sie empört ab: sie habe kein Kleingeld. Nun, ich hatte ihr Kleingeld gesehen!

Auf das Brot also verzichtete ich. Um den Nachmittag zu krönen, fuhr ich zu einem Schnellimbiß, stärkte mich dort und fragte die Bedienung, ob sie mir wohl einige Stullen für die Reise machen könne. Mit tiefem Leid im Gesicht lehnte sie ab: ‚Wir haben hier so viel zu tun, um die Laufkundschaft zu bedienen, daß wir keine Extrasachen machen können ...‘ sagte sie. Zum sechsten Male an einem Nachmittag verschmähte man mein Geld.“