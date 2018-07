Eine Stadt wurde vernichtet; früh am Morgen warf der mazedonische Poseidon den Erdboden auf; viele Menschen sind tot; die Astrologen sprechen von einer großen Zahl verwandter Horoskope: Wer an diesem Tag in Skopje starb, muß ein Zeichen im Totenhaus tragen.

Das Fernsehen war pünktlich zur Stelle, man zeigte erschreckende Bilder – und hätte doch noch viel mehr tun können. Zunächst einmal wollen die Gebote des Takts, der Scham und der Trauer auf das peinlichste beachtet sein: keine weinenden Menschen am Grab, keine Starphotographie (die Opfer in Großaufnahme; der tumbe kleine Mann in der Marais-Positur); keine Schreie und kein Betasten des Leids. Courtoisie ist am Platz, Verzicht und Noblesse.

An poetische Gebote ist zu erinnern, auch an die Praktiken des alten Films: Der Höhepunkt bleibt ausgespart. Man schildert das „Davor“ und „Danach“; das Ereignis selbst wird nur in der Spiegelung sichtbar. Der Luftballon, über den Dächern, verdeutlicht einen Kindermord; die Schlachthausszene bezeichnet das Schreckensgeschehen. Wenn also die Kamera über die Bahnhofsuhr glitt – sie zeigte noch immer ein Viertel nach fünf – wenn man das geborstene Pflaster, die Kistensärge, staubige Bäume und den Mundschutz der Totengräber sah, dann wurde das Entsetzen sehr viel größer als im Angesicht jener weinenden Menschen, die man so gern vor dem Zugriff der Linsen bewahrt gewußt hätte.

Während der Reporter sprach, habe ich mir überlegt, wie leicht es gewesen wäre, die Worte zu Bildern zu machen: streunende Hunde zu zeigen, Tiere mit abgerissenen Krausen und Bändern, um dann, mit einer Volte zum Nachdenken zwingend, die Jahrtausende zu überspringen und auf die Toten Pompejis überzuschwenken, den Kettenhund und jene lavageschützten Leiber, die, genauso wie die Opfer von Skopje, die Hände über ihren Köpfen verschränkten, um sich vor dem Unheil zu schützen. Ich bin sicher, die Aktualität des Berichtes hätte durch solche Verweise nur noch gewonnen; statt nur zu reden oder, die Vernichteten en face zeigend, schamlos zu werden, wäre es besser gewesen, das Heute auf dem Umweg über das Gestern sichtbar zu machen. Die Kamera-Technik ist noch immer zu deutlich: Man „sagt aus“ und überläßt es dem Betrachter zu selten, sich das Seine zu denken und die Andeutungen weiterzuspinnen. Dabei können Minuten zeitlosen Schweifens gewichtiger und wahrhaftiger sein als Stunden zweckgerichteter Dokumentation. Während man Diskussionen und Fernsehspiele vergißt, bleibt Disparatestes haften, de Gaulles struppiges Haar, weißlich im Nacken, eine Teezeremonie, Berchtesgadener Kurparkgesichter.

Einprägsam auch Helmut Griem in Janet Greens Kriminalspiel „Sessel am Kamin“, ein sanfter Mörder in der Maske Dorian Grays. Das Milieu, mit Kamin, Sherry und der Bediensteten Emmie, war ganz und gar englisch, die Regie von Raoul Wolfgang Schnell hingegen recht deutsch. Auch das Läppischste wurde bedeutsam genommen; gewichtige Musik sollte Spannung erzeugen. Wenn Griem einen Apfel aufspießte, zynisch, leicht und lästerlich, dann wurde dieser Akt zu einem Ereignis von hintergründiger Tiefe: Die Schlange zischte aus dem Apfelbaum, Gott selber hielt den Atem an. Der metaphysische Thriller in Ehren; aber das war des Guten zuviel. Momos