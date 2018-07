Wird er 1965 noch einmal kandidieren?

R. F., Paris, im August

Über der französischen Innen- und Außenpolitik lastet eine Unsicherheit, die de Gaulle durchaus nicht unbequem ist. Er liebt es bekanntlich, die Gegner durch ein Spiel mit verdeckten Karten zu verwirren. Nun hat sich allerdings in letzter Zeit der Eindruck verbreitet, der französische Staatschef sei des Regierens müde geworden und sehne sich – von Madame de Gaulle dazu ermuntert – nach ungestörter Meditation in Colombey-les-deux-eglises. Daraus haben nicht zuletzt die ausländischen Verbündeten den Schluß gezogen, man brauche sich nur noch bis 1965 zu gedulden – dann werde man den unbequemen Partner los.

Die Taktik der Vernebelung wirkt sich in diesem Falle also gegen de Gaulle aus, weil sie im Ausland den Widerstand gegen die französische Politik stärkt und zur Überzeugung führt, man könne jetzt „kurztreten“, statt sich um eine Verständigung mit Paris zu bemühen. Dieser Reaktion ist man sich nun im Elysée-Palast offenbar bewußt geworden. Jedenfalls findet sich neuerdings in verschiedenen inspirierten Pressemeldungen der Hinweis, de Gaulle könnte sich im Herbst 1965 sehr wohl für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen.

Die wachsende Ungewißheit über die Kandidatur de Gaulles kann freilich auch innenpolitische Nachteile haben. Zieht sich der General 1965 zurück, muß die gaullistische Union mit einer neuen Führung, einem aktuellen Programm und einem stabilen Parteiapparat aufwarten können, will sie das Fehlen des unersetzlichen Nationalsymbols de Gaulle aufwiegen. Bewirbt er sich hingegen um ein zweites Septennat, dann könnten sich die Bemühungen verschiedener UNR-Politiker um den sogenannten „Nachgaullismus“ nur nachteilig auswirken.

Der verworrene Ausklang der parlamentarischen Sitzungsperiode zeigte bereits, daß das gaullistische Fußvolk kopfscheu geworden ist. Unter dem Vorwurf der Opposition, eine Sammlung von bedingungslosen Jasagern zu sein, beginnt die UNR-Fraktion ein Selbstbewußtsein zu entwickeln, das Ministerpräsident Pompidou um so mehr zu schaffen macht, als er bisher nicht das richtige Parteibuch erworben hat. Der frühere Ministerpräsident Michel Debré, der als Deputierter der Insel Réunion auf die politische Szene zurückkehrte, bemüht sich, diese Situation auszunutzen. Eine große Zahl von Gaullisten sieht in ihm den Mann, der nach dem Ausscheiden des Generals die Partei in die Hand nehmen sollte.

Nach der Annahme der Streikgesetze beginnt sich bei den Gaullisten die Illusion zu verflüchtigen, daß die UNR zur überparteilichen Sammlungsbewegung aller Franzosen werden könnte. Sie folgen eher dem realistischen Plan Debrés, der eine große konservative Partei schaffen möchte.

Das sind Überlegungen, die den französischen Staatschef doch noch veranlassen könnten, das Geheimnis über seine Kandidatur zu lüften.