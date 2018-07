Die Aktionäre der Reichold Chemie AG, Hamburg, haben in den letzten Jahren am eigenen Leibe erfahren müssen, daß Aktien tatsächlich Risikopapiere sind. Ein Teil der von den Aktionären in der Vergangenheit eingezahlten Gelder ist durch Fehlinvestitionen unwiderruflich verlorengegangen. Das Unternehmen, dessen Aktien im Juli 1955 an der Börse eingeführt worden sind und dessen Verwaltung mit ihren Aussagen in der Vergangenheit hinsichtlich der erzielbaren „Erfolge“ nicht gerade tiefgestapelt hat, steht jetzt desillusioniert da. Mit der Bilanz 1962 ist der Schlußstrich unter eine Periode gezogen worden, die der Gesellschaft kaum zur Ehre gereicht. Wird es jetzt anders?

Die in letzter Zeit an der Reichhold Chemie AG geübte Kritik hat einen besonderen Hintergrund. Daß hinsichtlich der Investitionen Fehler vorgekommen sind, die sich aus einer zu optimistischen Marktbeurteilung ergeben, ist sicherlich kein Einzelfall. Niemand wird der Reichhold-Verwaltung das Recht, mehrfach zu irren, absprechen können. Worüber einige Empörung besteht, ist die Tatsache, daß die Aktionäre nicht rechtzeitig, nicht deutlich und nicht umfassend genug über die Schwierigkeiten aufgeklärt worden sind, die bei dem Unternehmen seit längerer Zeit bestehen. Noch zu Beginn des Jahres 1962 haben die Reichhold-Aktionäre junge Aktien zum Kurs von 150 % gezeichnet in dem Bewußtsein, das Geld einer gut florierenden Gesellschaft zu geben. Wenige Monate später wurden sie dann von der Mitteilung überrascht, daß die Dividende für 1961 von 16 auf 12 % zurückgenommen werden mußte. Auf der vorjährigen Hauptversammlung kam es daraufhin zu erregten Auseinandersetzungen, in denen Vorstand und Aufsichtsrat keine gerade glückliche Rolle spielten.

Immerhin konnte man später hoffen, daß nach der Dividendenkürzung, für die man auf Grund der Bilanz einiges Verständnis haben mußte, das Schlimmste überstanden war. Am 8. November 1962 heißt es in einem Aktionärsbrief: „Unter der Voraussetzung gleichbleibender Entwicklung bis zum Jahresende hoffen wir, unseren Aktionären ein befriedigendes Betriebsergebnis vorlegen zu können.“

Der arglose Aktionär freute sich und rechnete nach dieser Feststellung zumindest wieder mit 12 % Dividende. Und das taten nicht nur die Laien, sondern auch die Anlageberater der Investment-Fonds. Unter den gegebenen Umständen hielt man den Jahresschlußkurs von 242 % für nicht überhöht, wenngleich man nicht umhin konnte, folgenden Satz im Aktionärsbrief mit einigem Unbehagen zur Kenntnis zu nehmen: „Die mit der Erstellung der Anlagen und der Aufnahme des Geschäftsbetriebes (der Oleonaphata Chemische Fabrik GmbH, Brunsbüttelkoog) naturgemäß verbundenen Anlaufkosten werden auch in den nächsten Jahren das Betriebsergebnis dieser Beteiligungsgesellschaft belasten.“ Nun, so mußte man sich sagen, also vorläufig keine Gewinne aus der Oleonaphata.

„Feine“ Unterschiede

Was ist aber inzwischen eingetreten? Halbwegs recht hatte die Verwaltung, wenn sie ein „befriedigendes“ Betriebsergebnis ankündigte, wenngleich nicht zu übersehen, ist, daß ein Teil dieses Ergebnisses (Überschuß) nur deshalb zustande kam, weil man von der degressiven auf die lineare Abschreibungsmethode übergewechselt ist. Das kann betriebswirtschaftlich vernünftig sein. Trotzdem sollte die Verwaltung auf der Hauptversammlung gefragt werden, wie sich der Wechsel in den Abschreibungsmethoden tatsächlich ausgewirkt hat. Erst dann wird man wissen, was man von dem Betriebsgewinn von 1,5 Mill. wirklich zu halten hat. (Für 1961 wurde noch ein Betriebsverlust von 0,6 Mill. ausgewiesen).

So wichtig das Betriebsergebnis in diesem Falle auch sein mag, es tritt in seiner Bedeutung völlig hinter dem „Gesamtergebnis“ zurück. (Sie sehen, meine verehrten Leser, wie fein hier die Unterschiede sind und wie aufmerksam man Aktionärsbriefe zu lesen hat). Das Gesamtergebnis ist nämlich mehr als betrüblich. Es zeigt nämlich einen Fehlbetrag von 5,2 Mill. DM, der durch eine Entnahme aus den gesetzlichen Rücklagen in gleicher Höhe ausgeglichen wird. Das heißt praktisch, daß mehr als die Hälfte des Aufgeldes, das von den Aktionären seit 1959 bei Kapitalerhöhungen aufgebracht worden ist, verwirtschaftet wurde.