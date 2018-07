HANNOVER-HERRENHAUSEN

(Sommerspiele):

„Ariodante“ von Georg Friedrich Händel

In diesem Sommer sind sogar zwei Opern von Händel im Galeriegebäude zu sehen, dessen barocker Rahmen die Händelpflege zu einer dankbaren, vom Landesbühnenintendanten Walter Heidrich systematisch genutzten Aufgabe macht. Zu „Achill unter den Weibern“ trat, neuinszeniert von Heinz Arnold (München), „Ariodante“ (1735). Die hannoverschen Musikkritiker gerieten über Werk und Wiedergabe in Entzücken. „Ein Höhepunkt des Musiktheaters, wie man ihn in Hannovers regulärer Opernsaison kaum oder selten erlebt“, wird die „Ariodante“-Aufführung in der Hannoverschen Presse genannt. Die „musiktrunkene Inszenierung“ sei „ein Ereignis von unverwechselbarer Herrenhäuser Art“, schreibt die Hannoversche Rundschau. Der Bildhauer Kurt Lehmann hatte die szenische Ausstattung aus den Dekors des Theatersaales abgeleitet. Mit Ljubomir Romansky (Gelsenkirchen) als Dirigenten triumphierte in der weiblichen Hauptpartie Ruth-Margret Pütz (Ginevra). Ihr „beseelter Koloratursopran hat heute nicht seinesgleichen.“ Aus einem sorgsam gewählten Ensemble wird besonders der lyrische Tenor Andor Kaposy (Ariodante) hervorgehoben. „Von diesem Sänger dürfte man noch oft hören.“ Das Hamburger Kammerorchester war durch Bläser des hannoverschen Rundfunkorchesters ergänzt worden.

SALZBURG (Kleines Festspielhaus):

„Faust II“ von Goethe

Ausverkauft vor der Premiere waren die vier Vorstellungen, mit denen Leopold Lindtberg die Gesamtinszenierung von Goethes Weltgedicht fortsetzt. Teo Ottos Bühnengerüst ist vom großen ins umgebaute kleine Festspielhaus verpflanzt worden. Der Bildkraft des Szenikers waren phantastische Eindrücke zu danken. Das Darstelleraufgebot für den auf vier Stunden Vorstellungsdauer gekürzten Text glich einer Heerschau deutschsprachiger Schauspieler aus drei Ländern. Sie demonstrierte den Verlust einer gemeinsamen deutschen Bühnenhochsprache. Trumpf ist die individuelle Manier. Als sich für den Schlußbeifall die Künstler in einer Reihe an der Rampe aufgestellt hatten, um einzeln dankend aus ihr hervorzutreten, sah sich am stärksten Will Quadflieg gefeiert. Sein Mephisto hat im zweiten Werkteil an geistiger Kraft und persönlichem Profil bedeutend gewonnen. Thomas Holtzmann, der neue Faustspieler, packte trotz seiner Jugend am stärksten in den Szenen des alten Faust. Sonja Sutter verkörperte die Helena vor allem bildhaft. Einen dichten Eindruck machte die Szene zwischen Philemon und Baucis dank Rudolf Forster und Mila Kopp mit Benno Sterzenbach als Wanderer. Jac