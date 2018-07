Künftig stellt sich das Problem der Rationalität der Wirtschaftspolitik jedoch nicht mehr lediglich im nationalen Rahmen, sondern infolge der Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auch auf europäischer Ebene. Die Freizügigkeit der Personen sowie der freie Verkehr der Waren, der Dienstleistungen und des Kapitals verstärken die gegenseitige Abhängigkeit der Volkswirtschaften und bewirken, daß die Wirtschaftspolitik nicht mehr allein im nationalen Rahmen betrieben werden kann. In „offenen“ Volkswirtschaften üben wirtschaftspolitische Maßnahmen in einem Land Einflüsse auf das wirtschaftliche Geschehen anderer Länder aus. Ebenso, können die in einem Land getroffenen Maßnahmen oft nur die gewünschten Auswirkungen haben, wenn sie nicht durch entgegengesetzte Maßnahmen anderer Staaten durchkreuzt werden.

Es besteht die große Gefahr, daß die Entscheidungen der nationalen Organe und der europäischen Institutionen ohne ausreichende Berücksichtigung ihrer allgemeinen Auswirkungen auf die Wirtschaft der Gemeinschaft getroffen werden und daß sich die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der nationalen und gemeinsamen Institutionen in verschiedene Richtungen entwickeln und miteinander unvereinbar werden. Es ist deshalb erforderlich, die von den nationalen und europäischen, Organen getroffenen Entscheidungen zu koordinieren, die Rationalität dieser Entscheidungen zu erhöhen und sie auf gemeinsame Ziele zu lenken.

In den Artikeln 6 und 145 des EWG-Vertrages haben sich die Mitgliedstaaten zur Koordinierung und Abstimmung ihrer Wirtschaftspolitik einschließlich der Sozialpolitik verpflichtet. Diese Verpflichtung ist nicht auf die kurzfristige Politik beschränkt.

Die Koordinierung der Währungspolitik der Mitgliedstaaten hat bereits gewisse Resultate gezeitigt. Auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik ist die Notwendigkeit einer gemeinsamen kurzfristigen Vorausschau sowie einer Koordinierung der zu ergreifenden Maßnahmen anerkannt. Die jährlich zu konfrontierenden Wirtschaftsbudgets sind ein wertvolles Instrument der Wirtschaftspolitik. Es stellt sich deshalb die Frage, ob das, was für die kurzfristige Politik von Vorteil ist, nicht auch für die mittelfristige Wirtschaftspolitik nützlich sein könnte.

Viele staatliche Maßnahmen haben Auswirkungen, die weit über den im allgemeinen für die Konjunkturpolitik zugrunde gelegten einjährigen Zeitraum hinausgehen. Darum erscheint es. immer notwendiger, mehrjährige Überblicke über die künftige wirtschaftliche Entwicklung zu erarbeiten, damit sich die Interventionen der staatlichen Organe in einen kohärenten Rahmen einfügen können, sie miteinander vereinbar werden und das freie Spiel des Marktes nur so weit beeinträchtigen, wie es absolut erforderlich ist.

Dazu ist zweierlei erforderlich, erstens die Ausarbeitung wirtschaftlicher Vorausschätzungen (Perspektiven) und zweitens ein Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik.

Mittelfristige Vorausschätzungen