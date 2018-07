Inhalt Seite 1 — Was heißt Bewältigung der Vergangenheit? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Schoenberner

Die seit über einem Jahrzehnt immer wieder erhobene Forderung, wir sollten unsere Vergangenheit „bewältigen“, scheint nach wie vor aktuell zu sein. Sonst würde nicht noch heute soviel darüber diskutiert. Man hat allerdings den Eindruck, als knüpften sich an diese Redewendung durchaus widersprechende Vorstellungen. Das Gespräch hat sich hier und da schon so sehr vom Gegenstand entfernt, daß es vielleicht ratsam ist, sich einige Grundtatsachen nochmals ins Gedächtnis zu rufen:

1. Die Vergangenheit, die hier zur Rede steht, ist als die jüngste, genauer die NS-Vergangenheit definiert, wenn man ihren Wurzeln auch nicht mit einer Fixierung auf den 30. Januar 1933 auf die Spur kommen kann. Mit anderen Worten, es geht um einen Geschichtsabschnitt, den die Mehrzahl der heute lebenden erwachsenen Deutschen als Zeitgenossen miterlebt hat.

2. Die Forderung nach Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit, das ist in dem Zusammenhang wichtig, ging von der Beobachtung, aus, daß weite Kreise der deutschen Öffentlichkeit versuchten, sie zu umgehen, zu tabuisieren und aus dem Gedächtnis zu löschen. Das konnte auf die Dauer unmöglich gut gehen, denn die unbewältigte Vergangenheit, hundertmal verleugnet und nur zu gut „bewältigt“, wirkt noch immer spürbar in die Gegenwart hinein.

3. Die allgemeine Neigung, der unumgänglichen Selbstbesinnung so hartnäckig zu widerstehen, fand lange Zeit ihre scheinbare Rechtfertigung in der schon zwei Jahre nach Kriegsende rigoros vollzogenen Kursänderung der westalliierten Deutschlandpolitik mit all ihren bekannten praktischen Folgen. Nicht nur entsprach der wünschenswerten ökonomischen Restaurierung eine durchaus nicht wünschenswerte politischgesellschaftliche, die das Heer der Unbelehrbaren noch in ihren alten Irrtümern zu bestätigen schien. Die Aufwertung der antibolschewistischen Propaganda bot gleichzeitig auch die gewünschte Möglichkeit, alle fremden Vorwürfe wie eigenen Schuldgefühle auf den neuen, gemeinsamen Feind abzulenken.

4. Bewältigung oder, wie Adorno zutreffender sagt, Aufarbeitung der Vergangenheit kann unter diesen Umständen nur zweierlei bedeuten. Einmal die Kenntnisnahme bestimmter historischer Tatbestände, die in unserem Bewußtsein nicht oder unter falschen Vorzeichen registriert sind, und eine Durchleuchtung der Umstände, die sie möglich gemacht haben. Zum anderen die Anwendung der so gewonnenen Erkenntnisse auf die politische Praxis der Gegenwart, möge es sich nun um die konsequente Beseitigung der reparierbaren Folgen oder ihrer noch weiter bestehenden Ursachen handeln.

5. Die gerichtliche Verfolgung und Aburteilung von Naziverbrechen, die heute die Öffentlichkeit am meisten beschäftigt, ist nur eine unter vielen anderen nötigen Maßnahmen. Sie kann nicht nach politisch-pädagogischen, sondern nur nach juristischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Man mag bedauern, daß es erst mit so großer Verspätung dazu kam, wenn es auch höchst zweifelhaft ist, ob die psychologische Wirkung zu einem früheren Zeitpunkt besser gewesen wäre.