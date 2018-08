Wie wird sich der Streit zwischen Moskau und Peking weiterentwickeln?

Von Wolfgang Leonhard

Nach dem Abbruch der sowjetisch-chinesischen Verhandlungen stehen Moskau und Peking, die beiden Zentren des Weltkommunismus, jetzt in einem höchst eigentümlichen Verhältnis zueinander. Man könnte es als einen „Dreiviertel-Bruch“ bezeichnen. Offiziell, dem Buchstaben nach, sind die Sowjetunion und China immer noch befreundet, ja sogar verbündete sozialistische Staaten. Die zwischen Moskau und Peking unterzeichneten Verträge sind noch in Kraft, die diplomatischen Beziehungen zwar schweren Belastungen ausgesetzt, aber nicht abgebrochen.

Selbst das Fiasko der letzten sowjetisch-chinesischen Verhandlungen in Moskau wurde durch ein Kommuniqué übertüncht, in dem lediglich von einer „Pause“ die Rede ist, „um nach einiger Zeit das Treffen fortzusetzen“. Dies alles bedeutet natürlich nicht, daß die vergangenen sechs Wochen ohne Einfluß auf die sowjetisch-chinesischen Beziehungen geblieben sind. Im Gegenteil. Die Kontroverse zwischen den beiden kommunistischen Ländern hat sich nicht nur verschärft, sondern auch qualitativ verändert. Drei Dinge sind es vor allem, die dabei ins Auge fallen.

Zunächst: Beide Seiten polemisieren jetzt nicht mehr über Einzelfragen – sie haben ihre Auffassungen nunmehr in systematischer Form zusammengefaßt und diese zur verpflichtenden Generallinie ihrer Anhänger erklärt. Wer hintereinander Pekings (in 25 Punkten gegliederten) „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“ vom 14. Juni und dann den sowjetischen „Offenen Brief an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der Sowjetunion“ vom 14. Juli liest, erkennt sofort, daß es sich hier nicht mehr um unterschiedliche Nuancen in Detailfragen, sondern um zwei von einander abweichende systematisch dargelegte politische Programme handelt.

Noch auf dem 21. Parteitag im Januar 1959 erklärten Chruschtschow und Mikojan triumphierend, zwischen den Kommunisten Chinas und der Sowjetunion könnte es keine Meinungsverschiedenheiten geben, weil beide auf dem Boden des Marxismus-Leninismus stünden. Dies hat sich als Illusion erwiesen.

Auch dies hat sich gezeigt: Verhandlungen zwischen zwei kommunistischen Großmächten können genauso schwierig oder noch schwieriger – sein wie Verhandlungen zwischen Staaten mit einer unterschiedlichen Gesellschaftsordnung. Die Tatsache, daß Sowjetführer heute manchmal leichter mit den Regierungen „kapitalistischer“ Länder sprechen können als mit der chinesischen „Bruderpartei“, ist – weit über die aktuell-politischen Vorgänge hinaus – von entscheidender Bedeutung. Damit ist die jahrzehntealte kommunistische These null und nichtig, wonach Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zwischen Staaten nur durch das kapitalistische System zu erklären seien. Zerplatzt ist die Behauptung, daß sozialistische Staaten angeblich schon „ihrer Natur nach“ nur in Brüderlichkeit, Einheit und Freundschaft miteinander leben können.