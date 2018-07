Inhalt Seite 1 — Zeitgeist und Mode Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im August

Überragende Begabungen, Generationen feinverästelter Arbeitsteilung, harte Arbeit und eine unablässige Propaganda haben es zuwege gebracht, daß der Begriff „Pariser Haute Couture“ einen magischen Glanz ausstrahlte, der bis in die entferntesten Winkel der Erde drang. Unter einem „Pariser Modell“ stellte man sich nicht ein x-beliebiges Kleid vor: Es war eine „überirdische Kreation“. Die Schöpfungen des Pariser Couturiers führten ein Eigenleben abseits vom Alltag, sie stellten Ansprüche an die Zeit und vor allem an das know how der Trägerin, die die Essenz einer neuen Mode interpretieren wollte. Bevor sich nicht der Schleier von dem Geheimnis, von den Überraschungen der „neuen“ Kollektionen hob, wagte man kaum, sich irgend etwas anzuschaffen: Man wartete ab – denn man wußte nicht, ob sich das Modebild nicht von Grund auf ändern würde.

Die neuen Linien lösten den Enthusiasmus der wählerischen Frau und auch der breiten Käuferschichten aus. „Paris bringt...“, so hieß es – und es wurde getragen. Die Haute Couture bot der Privatkundin, was sie sich leisten konnte, und der Durchschnittsfrau – auf Umwegen – das Konfektionskleid, das etwas von der Pariser Modesonne abbekommen hatte. Man achtete wenig darauf, daß sich neben dem, was Paris vertrat, eine andere, anspruchslose und angenehm zwanglose Art der Kleidung in die Gunst der Frau einzuschleichen begann. Man könnte sie mit dem dehnbaren, etwas verbrauchten Wort „sportlich“ bezeichnen, auch Bezeichnungen wie „salopp“ und „dem modernen Leben angepaßt“ sind zutreffend. Das „Anziehen“ kam aus der Mode. Sweater und Jeans, Cardigans und Slacks, Jumper und Faltenrock kamen bei der Frau schneller an, als die von Glamour umsponnene „Modell-Kopie“, die ihr zu kompliziert, zu anspruchsvoll oder zu wenig „bequem“ erschien.

Jetzt erst scheint man diese zeitbedingte Geschmackswandlung auch in den hehren Hallen der großen Couturiers bemerkt zu haben. Aber auf die einfachen Fragen „Warum und wieso erst jetzt?“, hat kaum jemand die Antwort gefunden. Als Jean Dessés vor kurzem bekanntgab, daß er keine Winterkollektion zeigen würde, fügte er melancholisch hinzu: „Die Haute Couture bat keine Zukunft mehr“ und gab bekannt, er würde ein Luxuswarenhaus für anspruchsvolle Kunden aufmachen.

Der junge, nachdenkliche André Courreges, ehemaliger Assistent von Balenciaga, sagt es offen: „Die Haute Couture ist archaisch, sie hinkt hinter dem Zeitgeist her...“ Seine Ansicht über die gegenwärtige Situation der Couture und die Möglichkeiten ihrer Entwicklung weist auf die Kluft hin, die sich zwischen Vergangenheit und Zukunft gebildet hat und die zu überbrücken er – wie auch andere der jüngeren Pariser Modeschöpfer –, anstrebt. Mit seiner dritten Kollektion wird Courreges als eine vielversprechende Zukunftshoffnung bezeichnet. „Flugreisen, Fernsehen, Raumschiffahrt, ja, selbst der Kleinwagen verlangen eine andere Einstellung dazu, wie die Frau angezogen sein muß. Wer Jahr um Jahr in ausgetretenen Geleisen wandelt, darf sich nicht wundern, wenn seine Kleider überaltert wirken. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Chanel und Balenciaga. Ihre Kleider ändern sich kaum von einer Saison zur anderen – und das hat die Nachfrage nach ihren Modellen nicht beeinträchtigt. Sie gehören zu denen, die von der Privatkundin und, vom Einkäufer nach wie vor gekauft werden ...“

Yves Saint-Laurent, Philippe Venet, Jean-Louis Scherrer, der spanische Neuling Elias Zabaleta, Gérard Pipart, als Nachfolger François Crahays bei Nina Ricci genannt, gehören neben André Courreges zu dem Couture-Most, der dem Bouquet der künftigen Couture ein frisches und zeitgemäßes Aroma geben könnte ... Natürlich wurzeln sie bewußt oder unbewußt in einer Tradition, die nirgendwo – außer in Paris –, wachsen konnte. Sie haben vieles mit den „alten Meistern“ gemein: Wie Balenciaga und Chanel sind sie imstande, jedes Stadium der Arbeit mit eigener Hand auszuführen. Sie träumen nicht in einem elfenbeinernen Turm, sie sind keine „Schnellverkaufs-Unternehmen“; sie sind durchweg Schwerarbeiter, die mit Nadel und Schere umzugehen wissen.

Es ist ein charakteristisches Kennzeichen unserer Mode-Epoche, daß der Name des Modellisten nicht immer mit dem des Salons identisch ist. Dies hat den Vorteil, daß ein junger, noch wenig bekannter Designer sich in den Möglichkeiten, die die Arbeit in einem anerkannten und gefestigten Hause bietet, unbekümmert und ohne von finanzielle Sorgen belastet zu sein, schöpferisch ausleben kann. So ergibt sich auf organische Weise ein modus vivendi, ein Umformungsprozeß, der gerade die eigentümliche Struktur des Pariser Modegeschäfts ermöglicht.