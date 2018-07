Ein langer, glatter Flur; 4. Stock eines Bürogebäudes, Türen rechts und links in regelmäßigen Abständen, die der Breite eines Büroraumes entsprechen; an diesen Türen Schilder hinter Cellophan – Zuständigkeitsbereiche, Namen, Ränge und Titel: Inspektor, Oberinspektor, gelegentlich auch Rat, in solchen Fällen der Vermerk „Anmeldung Zimmer soundso“; der Rang wird realisiert durch die Vorzimmerschleuse, Architektur der Hierarchie.

Man ist bestellt, wartet, den Mißgeschmack einer peinlichen Behörde zwischen den Zähnen, wartet natürlich über die verabredete Zeit hinaus, fragt schließlich nach: Ich möchte zu diesem Inspektor oder Oberinspektor, zu einem Rang ohne Vorzimmer jedenfalls.

Schließlich entschließt sich die Sekretärin: Der wird in der Kantine sein! Kommt zurück, bestellt ohne Kundenlächeln, er erscheine sofort, der verabredete Beamte.

Er schreitet heran, sportlich, weißhaarig, aktiv, deutlich zuständig, lädt mich in sein Büro am Ende des Ganges.

Ich beteuere ihm meine Unschuld, mit selbstgewissem, Vertrauen erheischendem Lächeln.

Das kennt er. Er ist alt mit solcherlei Ausflüchten geworden. Blättert eine dicke Mappe mit Akten auf, in der mein Fall abgeheftet ist, alle Jahrgänge meines Falles mit Vermerken auf roten Papieren, auf kleinen Zetteln, mit Kolonnen von Zahlen, peinlich genauen Daten.

Ich beteuere meine Unschuld und habe nicht den kleinsten Fetzen Papier in den Händen, baue auf die Kraft des guten Gewissens.