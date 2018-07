Einem keineswegs kleinlichen Mitbürger kam ein Steuerbescheid auf den Tisch geflattert, der weder unterschrieben, beglaubigt noch gestempelt war. Volkstümlich bezeichnet man solches Schriftstück ohne jeden Absender als Wisch, den man in den Papierkorb befördert. Wenn das Finanzamt jedoch so völlig formlos verfährt, handelt es sich um ein hoheitliches Dokument. Das hat der Bundesfinanzhof gerade erst in einem Grundsatzurteil (vom 20. 2.1962, abgedruckt im Bundessteuerblatt Teil III S. 422) hervorgehoben. Danach genügt es völlig, wenn die „Kundmachung des von der Behörde erlassenen Hoheitsaktes“ aus dem Gesamtbild der amtlichen Nachricht zu erkennen ist. Immerhin finden sich auf dem so neutral gehaltenen Papierchen doch die Steuernummer und die gesetzlich vorgeschriebene Rechtsmittelbelehrung. Auch die Zahlen im Steuerbescheid lassen doch sichtbar werden, daß es sich um einen rechtsgültigen Bescheid des Finanzamts für den Steuerbürger handelt, meint der Bundesfinanzhof. Da kommt es dann, auf ein paar Äußerlichkeiten nicht an.

Sollten wir nun froh sein, daß die teutonische Übergründlichkeit nun endlich überwunden ist? Ja, wenn dem Bürger das gleiche Recht zustünde. Dieser wird aber immer noch bestraft, wenn er sein Formular nicht restlos gewissenhaft ausgefüllt hat.

Immer noch gilt die demokratische Regel der alten Römer, daß dem „Rindvieh von Bürger“ noch lange nicht erlaubt sei, was der gottähnlichen Obrigkeit zusteht: quod licet jowi, non licet bovi. ke.