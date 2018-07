Unlängst berichtete die tunesische Presse über ein Engagement der Deutschen Bank in Tunis, das vor allem von der regierungsgesteuerten „La Presse“ in großer Aufmachung herausgestellt wurde. Danach ist in Tunis in Zusammenarbeit mehrerer tunesischer und ausländischer Banken eine neue Handelsbank nach tunesischem Recht, die „Union Internationale de Banques en Tunisie“ (U.I.B.T.) ins Leben gerufen worden. An der Gründung seien sechs Banken beteiligt, und zwar die Deutsche Bank, die Bank of America, Crédit Lyonnais, Banca Commerciale Italiana sowie die Société Tunisienne de Banque sowie Société Franco-Tunisienne de Banque et de Crédit. Die Gründung, die erst nach langen Verhandlungen möglich geworden sei, wird für die tunesische Volkswirtschaft als äußerst wichtig bezeichnet. Den beiden tunesischen Banken stehen die Agenturen der beteiligten ausländischen Kreditinstitute zur Verfügung. Nach tunesischer Darstellung wird die U.I.B.T. das bisherige Filialnetz des Credit Lyonnais im Lande übernehmen. Das Kapital soll 7 Mill. DM betragen und zu je 50 % aus tunesischen und ausländischen Einlagen bestehen. Generaldirektor und Direktor werden Tunesier sein.

Die deutsch-tunesische Gesellschaft hat inzwischen in einem Rundschreiben ihre Mitglieder auf diese interessanten tunesischen Verlautbarungen aufmerksam gemacht. Das hat die Deutsche Bank wiederum veranlaßt, ihre Beteiligung an den U.I.B.T. zu dementieren. Was wiederum die Tunesier erboste. Der Chef der Handelspolitischen Abteilung im Auswärtigen Amt, Belhadjali, bestätigte in Tunis gegenüber dem Vizepräsidenten der deutsch-tunesischen Gesellschaft ausdrücklich die Richtigkeit der tunesischen Erklärungen. Es steht also Aussage gegen Aussage.

Der Beobachter muß sich fragen, was denn hier eigentlich gespielt wird, denn die Wahrheit ist bekanntlich unteilbar ... Wollen die Tunesier die Deutsche Bank lediglich propagandistisch mit diesem Projekt in Verbindung bringen?

Die Deutsche Bank unterhält traditionell gute Geschäftsbeziehungen zur tunesischen Wirtschaft. Wenn sie in diesem Falle eine Beteiligung an der U.I.T.B. abgelehnt hat, wird sie ihre Gründe haben. Sie versichert der ZEIT offiziell, daß sie weder direkt noch indirekt an der U.I.T.B. beteiligt ist. Das ist ein klares Wort, das von tunesischer Seite nur durch handfeste Beweise zu widerlegen wäre. So zum Beispiel durch Handelsregistereintragungen oder ähnliches. Bis das nicht geschieht, haben wir keinen Anlaß, an dem Tatbestand, wie er von der Deutschen Bank dargestellt wird, zu zweifeln. Im übrigen sollte man hoffen, daß im Interesse der deutsch-tunesischen Beziehungen die entstandenen „Mißverständnisse“ möglichst rasch aus der Welt geschafft werden. J.D.M.