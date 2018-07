Statt mit Geheimnissen zu krämern wie andere Leute, sagen wir frei heraus: Sie waren gar keine Geschwister, die gestreifte Dame und ihre beiden Begleiter. Zwar waren die Herren Brüder, Zwillinge sogar, aber – worauf es ja ankommt – sie war ihre Schwester nicht.

Glücklicherweise trat das wahre, das geradezu französische Verhältnis noch früh genug ans Licht, um die anderen Gäste zu unterhalten. Tage bevor die drei das schöne Amrum wieder verließen, hörte man überall: Sie ist eine Ungewisse.

Ungewiß war der Sommer, also spannend. Er bot ja noch Möglichkeiten. Es konnte noch Sonne scheinen. Ein Schiff konnte stranden. Hugo, der wilde und wollige, konnte sein Herz noch verlieren oder die Badehose. Denn mager und drahthaarbeinig, aber seewindgebräunt schlug er Rad übern Kniepsand, den Riesenstrand. Die schreiend flüchtenden Damen, denen der Kichernde glibbernde Quallen nachtrug, konnten ausrutschen und das Genick brechen. Die schöne Lo, die ihr langes Haar über die Sandburg wehen ließ, wenn Männer kamen, konnte zu gröberen Mitteln greifen. Aber statt alledem wurde plötzlich bekannt, was oben mitgeteilt ist.

Man hätte es ahnen können. Am Wall der Sandburg stand ja in Muschelschrift „Anna-Maria“. Nur selten wird so die eigene Schwester geehrt. Andererseits gab es gar kein Geschäker, kein Rennen und Jagen mit Quietschen und Rufen, kein Tätscheln auf bloße Haut. Auch kein eifersuchtsschwarzer Blick zuckte von Bruder zu Bruder. Sondern sobald Anna-Maria winkte mit ihrem Elfenbeinfinger „Jetzt zieh ich mir meinen Gestreiften aus“, traten hintereinander beide Zwillinge aus der Sandburg, kehrten ihr treu den Rücken, starrten zur Brandung, zur See und pfiffen leise ein Liedchen, beide dasselbe.

Sie hießen Tim und Grimm. Ihr Vater war von der Ankunft gleich zweier Söhne jäh überanstrengt worden. Einen Mädchennamen hielt er noch bereit, aber zwei männliche nicht. So griff er zum Reim wie zum Rohrstock, lang war das her.

Als Anna-Maria sie kennenlernte, war sie überwältigt, aber nur innerlich. Zuerst begegnete ihr Tim. Er beeindruckte sie schon durch ernste Würde. Es war die Würde des Älteren, der die Verantwortung trägt. Er war über eine halbe Stunde eher als sein Bruder und damit zur Führung geboren. Aber die Frage, die das Leben an ihn stellte, lautete genau wie die an Bruder Grimm: „Wie willst du als Zwilling leben?“ Und ihre Antwort lautete ebenfalls gleich, eine Antwort von Jahrzehnten.

Zuerst die Leiden: Man verwechselte sie. Ihr Vater, stolz auf den großen Wurf, kleidete beide gleich, um es hervorzuheben. Einzeln gab es sie nicht. Sie waren wie Fleisch und Bein gewordene Serie, die Schausteller ihrer selbst, das Außergewöhnliche, aber nicht an Größe, nur an Zahl. Wo sie gingen, drehten sich die Augen und klappten die Münder auf. Sie waren putzig durch ihr bloßes Dasein. Sogar ihr Vater staunte immer wieder. Die einzigen, die sich überhaupt nicht wunderten, waren sie selber. Sie waren sich natürlich.