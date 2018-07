Wer sich in der vorigen Woche darüber wunderte, daß ausgerechnet der Ex-Generalsekretär der CSU, Zimmermann, der in Sachen Spielbanken wahrscheinlich besser Bescheid weiß als in der Außenpolitik, sich gegen das Moskauer Abkommen wandte, der erfuhr jetzt, warum er dieses tat. Sein Landesvorsitzender Franz-Josef Strauß hat inzwischen dem Chefredakteur des Kapfinger-Blattes Der Bayernwald-Bote seine zornige Ablehnung im einzelnen dargelegt: der Westen habe alle Trümpfe aus der Hand gegeben, der Beitritt der Zone stelle eine de-facto-Anerkennung dar.

Und wer sich darüber wunderte, daß nach allen offiziellen Versicherungen, die zum Thema „Zonenbeitritt“ abgegeben wurden, Strauß noch immer das Gegenteil behauptet, der erfuhr jetzt von dem Ex-Minister, sein Standpunkt decke sich vollständig mit Brentanos und unterscheide sich radikal von dem des Außenministers Schröder. Das Gerücht, Strauß und Brentano seien so fervent gegen das Abkommen, weil Schröder dafür war, hat damit neue Nahrung bekommen. D