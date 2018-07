Fazit nach zwei Jahren: Keine Stabilisierung in der Zonenwirtschaft

Von Wolfgang Förster

Berlin, im August Ich habe gelesen, daß der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die Mauer mit sehr großer Unzufriedenheit betrachtet hat. Sie hat ihm ganz und gar nicht gefallen; aber mir gefällt sie außerordentlich“, sagte N. S. Chruschtschow am 29. Juni 1963 in einer Rede vor den Werkzeugmaschinenbauern von Marzahn am Rande Berlins. Diese lapidare Erklärung muß wohl als Versuch einer Art Ex-Cathedra-Absolution verstanden werden. Kein Zweifel, daß sich die kommunistischen Machthaber durch die weltweite Verurteilung des von ihnen zementierten Schandmales bedrückt fühlen. Darum werden sie auch nicht müde mit Argumenten aufzuwarten, die die Existenz der Mauer sachlich rechtfertigen sollen. Dabei wird viel von objektiven Notwendigkeiten, insbesondere auf dem ökonomischen Felde, gesprochen. Durch ständiges Aufwarten mit „Realitäten“ dieser zweiten Kategorie hofft man im Laufe der Zeit die Entrüstung über den primären Aspekt, die Unmenschlichkeit, einzuschläfern.

„Nur böswillige Störaktionen“

Auf dem ökonomischen Felde, das hier zur Erörterung stehen soll, konzentriert sich die sowjetzonale Apologie der Mauer auf die Feststellung, das in Mitteldeutschland errichtete System einer Zentralverwaltungswirtschaft sowjetischen Typs sei grundsätzlich stabil; unübersehbare Schwierigkeiten temporärer Art seien lediglich durch böswillige Störaktionen von außen, insbesondere durch das permanente Abwerben von Arbeitskräften nach Westdeutschland bedingt gewesen; eine Abschirmung von diesen Außeneinflüssen werde, so hieß es damals, die gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse konsolidieren und die Überlegenheit der sowjetsozialistischen Ordnung der Zone gegenüber der der kapitalistischen Bundesrepublik binnen kurzer Zeit unter Beweis stellen. Es fehlt dabei nicht an Stimmen – und gelegentlich nicht nur aus dem Osten –, die bereits heute, zwei Jahre nach Errichtung der Mauer, vermeinen, die Richtigkeit dieser Diagnose statistisch und deduktiv nachweisen zu können, womit nach dem Motto „der Zweck heiligt die Mittel“ zumindest eine Bestätigung des Aspektes der objektiven Notwendigkeiten erbracht sei.

Versucht man, den realen Gehalt dieser Thesen zu ergründen, so bietet sich als erster Ansatz eine Untersuchung des angeblichen Tatbestandes der Abwerbung von Arbeitskräften.

Daß es niemals eine Werbeaktion zum Entzug von Arbeitskräften aus der Zone gegeben hat, sondern daß die als „Abgeworbene“ bezeichneten Menschen ihre Heimat aus eigenem Entschluß, oft unter Gefahr für Leib und Leben und zumeist unter Verlust ihrer gesamten Habe verließen, bedarf dabei keiner näheren Erörterung. Gleichwohl bleibt bestehen, daß das sowjetische Besatzungsgebiet von Ende 1947 mit 19,1 Millionen Einwohnern bis 1961 mit 17,1 Millionen einen Bevölkerungsschwund von rund 2 Millionen zu verzeichnen hatte. Rechnet man hierzu den natürlichen Bevölkerungszuwachs, der von 1948 bis 1951 rund 851 000 betrug, so ergibt sich für die genannten Jahre ein Flüchtlingsstrom von rund 2,8 Millionen Menschen. Etwa 62 Prozent hiervon entfallen auf Erwerbspersonen.