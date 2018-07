Wie soll ich jetzt fahren?“ fragte die Fahrerin des Taxi.

„Links herum“, bat ich. Sie rückte ganz dicht an die Tür heran. Ich saß hinter ihr.

Ich sagte: „Ich kann mich auch in die andere Ecke setzen.“ Sie zupfte an ihrer Bluse, die hochgerutscht war. „Ich kenne eine Taxifahrerin, die auch ganz dicht an die Tür heranrückt, wenn jemand hinter ihr sitzt und dann viel zu schnell fährt...“

Sie mußte an einer Kreuzung halten und sagte: „Sie fährt nur zu schnell, wenn jemand hinter ihr sitzt, der kein Wort sagt. Sie könnte ja anfangen, aber sie weiß nie, was sie sagen soll... Ich bin einmal nachts um diese Zeit mit einem Mann bis an den Stadtrand gefahren und bat ihn, sich hinten in die rechte Ecke zu setzen, aber er antwortete nicht. Im Rückspiegel sah ich nur seine Stirn und die Augenbrauen. Er war kleiner als ich. Ich fühlte, daß mein Nacken heiß wurde. Da sagte ich schließlich: ‚Denken Sie vielleicht, ich habe Angst?‘ Der Mann sagte immer noch kein Wort. Sein Atem ging ziemlich schnell. Wenn er plötzlich langsamer geworden wäre oder unregelmäßig, hätte ich angehalten ...“

„Ich kenne eine Taxifahrerin“, begann ich nun wieder, „die ist dick und hat Kinder. Sie hat ein Bild von ihren Kindern hinter die Blumenvase in eine Ritze vor der Windschutzscheibe gesteckt...“

„Ich kenne sie auch. Sie bekommt die größten Trinkgelder und würde sogar nachts fahren, wenn es ginge und von ihren Kindern erzählen. Dann passiert ihr nichts ... Es gibt nicht viele Taxifahrerinnen, die nachts fahren.“

Der Motor klopfte. Meine Fahrerin schaltete auf den zweiten Gang zurück. „Die Taxifahrerin mit den Kindern hat mir erzählt, in ihrem Wagen habe eine Frau versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihr Mann ist für die verschmutzten Polster aufgekommen und trank anschließend eine Tasse Kaffee mit ihr. Und von einer anderen Taxifahrerin erfuhr ich, daß sie tagsüber führe und ihr Mann nachts. Später einmal traf ich sie nachts wieder. ‚Ja‘, sagte sie: ‚Ich bin inzwischen geschieden worden.‘ In einem Frühlokal haben wir eine Tasse Kaffee getrunken, weil sie nicht Geld wechseln konnte. Ich hatte während der Fahrt hinter ihr gesessen. Sie rückte, aber nicht ganz dicht an die Tür heran und fuhr höchstens fünfzig und trug einen gelben Pullover ...“