Der lange und heiße Sommer war für die Getränkeindustrie ein Geschenk, allerdings nicht ganz ohne Schatten, wenn man den in dieser Branche tätigen Gesellschaften glauben darf. Aber Idealzustände lassen sich nur selten erreichen. Dennoch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß wir – insgesamt betrachtet – für das Brauereijahr 1962/63 Abschlüsse erwarten können, die neue Glanzpunkte aufweisen werden.

Die Kurse der Brauerei-Aktien haben bislang erst wenig an der Aufwärtsbewegung der Börse teilgenommen. Das hat mehrere Gründe. Die Notierungen der Brauerei-Aktien haben – bis auf geringe Ausnahmen – eine Höhe erreicht, die unter Berücksichtigung der Dividenden nur eine bescheidene Rendite der Kapitalanlage bringt. Damit scheiden die Brauerei-Aktien in ihrer Masse als populäre Anlagepapiere aus. „Der“ Aktiensparer ist im allgemeinen renditeorientiert und kann sich unter „Wachstum“ nur wenig vorstellen. Ein weiteres Hindernis liegt in der sogenannten Marktenge. Brauerei-Aktien befinden sich zu einem großen Teil in festen Händen. Sieht man von dem Sonderfall Schultheiß ab, so gibt es überall Großaktionäre, die den maßgeblichen Einfluß ausüber. Nicht alle Großaktionäre sind an hohen Dividenden interessiert. Oftmals ist es ihnen angenehm, durch Dividendenbeschränkung den Brauereien die Selbstfinanzierung zu erleichtern. Dadurch wächst natürlich der Wert der Aktien. Hierfür jedoch richtige Maßstäbe zu finden ist schwer und kompliziert, was wiederum dem Aktienhandel nicht förderlich ist. Eines, meine verehrten Leser, sollte man jedoch nicht vergessen, Brauerei-Aktien gelten als „sicher“, denn des Volkes Durst hört niemals auf.

Selbstverständlich sind die Brauereien nicht frei von Sorgen. Wo sie liegen, mag Ihnen zeigen, daß beispielsweise bei 25 Aktien-Brauereien in Baden-Württemberg die Personalkosten mit 16,5 % erheblich stärker als die Umsatzerlöse zunahmen, die nur um 9 % gestiegen sind. Diese Tendenz ist nicht neu und sie herrscht in fast allen Teilen der Industrie. Sie drückt aus, daß es nicht möglich war, die steigenden Unkosten voll auf die Preise abzuwälzen. Der scharfe Wettbewerb verbietet das. Am besten sind jene Betriebe dran, die in der Vergangenheit die Rationalisierung am meisten vorangetrieben haben.

Natürlich entsteht angesichts des guten Sommergeschäfts die Frage, ob und in welchem Ausmaß Dividendenerhöhungen erwartet werden können. Ich meine, daß man in dieser Hinsicht keine übertriebenen Hoffnungen haben sollte. Zwar kann man davon ausgehen, daß im Brauereijahr 1962/63 (30. 9.) besser verdient worden ist als im Jahr zuvor, aber ob sich dies nun gerade in höheren Dividenden niederschlagen wird, ist nicht gesagt. Die Brauereien werden den Mehrgewinn vor allem zur Investitionsfinanzierung benutzen. In dem einen oder anderen Falle wird es Kapitalerhöhungen (Bezugsrechte) geben, weil dieser Sommer gezeigt hat, daß die Kapazitäten nicht überall ausreichend, und daß weitere Rationalisierungen notwendig sind. Der Engpaß der Brauereien lag in den „heißen“ Wochen übrigens weniger in der Herstellung als vielmehr beim Vertrieb. Die modernen Flaschenabfüllanlagen brauchen relativ wenig Personal, anders steht es dagegen bei der Verteilung. Hier hat es zum Teil beträchtliche Schwierigkeiten gegeben, die aber wahrscheinlich auch durch einen Mehreinsatz von technischen Mitteln nicht zu überwinden sind.

Insgesamt wird man jedoch annehmen können, daß das abgelaufene Braujahr den Unternehmen in vieler Hinsicht eine Entlastung gebracht hat, wenngleich die Tendenz der im Vergleich zu den Erlösen stärker steigenden Kosten wohl angehalten hat. Wer hier eine Änderung herbeiführen will, wird zwangsläufig die Preise erhöhen müssen. Bislang sind derartige Bemühungen meist gescheitert. Mit Spannung erwartet man deshalb in Brauereikreisen, wie die Bevölkerung auf die Bierpreiserhöhung auf dem Münchener Oktoberfest reagieren wird. Vielfach wird sie als ein Test angesehen.

In der Vergangenheit haben die Brauereien mit Erfolg versucht, den Absatz sogenannter Qualitätsbiere zu forcieren, bei denen die Erlössituation besser ist. Das „Normalbier“ wurde zum alten Preis verkauft, doch spielte dieses „billige“ Getränk von Jahr zu Jahr eine geringere Rolle.

Aber auch das ist von Brauerei zu Brauerei verschieden. Wie stark die Differenzen sind, zeigt uns ein Blick auf das vergangene Braujahr. Der Fächer der Umsatzentwicklung reicht von einer Steigerung um 25,1 % (Umsatzerlöse) bis zu einem Rückgang um 8,8 %. Die weitaus größte Zahl der Gesellschaften hat Umsatzsteigerungen bis zu 10 % erreicht. Die Personalkosten sind bei fast allen Gesellschaften stärker angestiegen als die Umsätze, wobei jedoch auch hier erhebliche Unterschiede zu verzeichnen sind. Einige Gesellschaften berichten sogar, daß Umsatzerhöhungen und Rationalisierungen eine weitere Besserung der Ertragslage gebracht haben. Man muß es jedoch bei der jüngsten Entwicklung schon als günstig bezeichnen, wenn die Kostensteigerungen voll oder wenigstens im wesentlichen aufgefangen werden konnten.