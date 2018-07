An der Pariser Börse ist Ferienstimmung. Die Berufsspekulation beherrscht das Feld, aber sie ist nicht mehr allein. Von der Kundschaft fließen den Märkten jetzt regelmäßig wieder kleine Kaufaufträge zu. Die laufenden Dividendenzahlungen werden zu Neuanlagen benutzt. Unter diesen Umständen wagt der Berufshandel nicht mehr, die Märkte durch Leerabgaben unter Druck zu setzen. Seine in kurzen Abständen vorgenommenen Gewinnrealisationen richten keinen Schaden an. Die Aufwärtsbewegungen sind indessen auf einzelne Werte, zuweilen auch Gruppen, beschränkt, ohne daß sich eine Allgemeintendenz im Sinne einer größeren Hausse entwickeln könnte.

In den Mittelpunkt der Konjunkturhoffnungen treten alle Industriegruppen, die direkt oder indirekt mit dem Baugewerbe verbunden sind. Die Regierung ist entschlossen, die Bautätigkeit zu fördern. Bei einigen Zubringerindustrien der Bau Wirtschaft ist bereits eine Verlängerung der Lieferfristen zu beobachten. Alle mit der Finanzierung von Neubauten und öffentlichen Arbeiten beschäftigten Bankgruppen berichten ansteigende Umsatzzahlen. Zu ihnen gehören die Cie Bancaire und das Sous-Comptoir des Entrepreneurs. Während die Cie Bancaire nicht nur in der Baufinanzierung sondern auch im Teilzahlungskredit tätig ist, beabsichtigt das Sous-Comptoir des Entrepreneurs nunmehr auch, sich von seinem Hauptbetätigungsfeld, der Förderung der privaten Bautätigkeit, zu entfernen, und eine Verteilung des Risikos durch die Eröffnung anderer Gewinnquellen vorzunehmen. Große Börsenumsätze entwickeln sich in den Aktien des Credit Fremder de France und des Credit National.

Eine länger anhaltende Bewegung scheint der Erdölindustrie vorbehalten zu sein. Die Erteilung der bereits im Jahre 1961 nachgesuchten Konzession für Unterwasserbohrungen an der Küste der Gascogne ist Esso Standard gemeinsam mit der Societê Nationale des Petroles d’Aquitaine nunmehr erteilt worden. Gleichzeitig wurde Esso Standard die Genehmigung für die Errichtung einer neuen Erdölraffinerie mit einer Leistungsfähigkeit von 3 Millionen Tonnen gewährt. Die Börse glaubt, daß diese Maßnahmen auf den Wunsch der Regierung, mit den ausländischen Erdölraffinerien endlich wieder zu einem loyalen Abkommen zu gelangen, zurückzuführen sind. Esso Standard verteilt in den nächsten Wochen 3 Gratisaktien auf 7 alte Aktien. Aquitaine hat neue chemische Fabriken in Betrieb genommen. Retlaw