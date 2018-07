Die Aktien junger Unternehmen sind von jeher interessante Anlagepapiere. Sie haben echte Entwicklungschancen, sind aber auch mit einem Risiko belastet. Wer sich an jungen Unternehmen beteiligen will, sollte stets drei Gesichtspunkte beachten: Kann man den Kaufleuten, die das Unternehmen tragen, Vertrauen entgegenbringen? Ist der Geschäftsgedanke originell und verspricht er sich durchzusetzen? Ist die finanzielle Struktur des jungen Unternehmens dem Prinzip nach gesund? Unter solchen Gesichtspunkten sollte man sich den soeben herausgekommenen Jahresbericht von Uhren-Weiß Aktiengesellschaft ansehen, besonders die handelnden Personen. Da ist zuerst Rudolf Münnemann, Vorsitzer des Aufsichtsrates, zu nennen, der eine einmalige Begabung für die Schaffung neuer Finanzierungsformen besitzt. Das bestreiten nicht einmal seine Gegner – und deren gibt es viele. Herr Münemann ist stolz auf die Entdeckung des Kaufmanns Leon Weiß, der in den letzten Jahren sehr viel von sich reden gemacht hat und auf den der Fachhandel wegen seiner Preispolitik nicht gut zu sprechen ist. Dem Vorstand der Uhren-Weiß-AG gehörten weiterhin bis zum Sommer 1962 ein Lewis Weber und eine Arje Palusch an. An ihre Stelle ist Hans Pabelik getreten, der der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt? ist. Das Geschäft der Firma hat in letzter Zeit einige Wandlungen durchgemacht. Das Versandgeschäft wurde aufgegeben; das Goldwarengeschäft verlor an Reiz. Jedenfalls hört man von den nachgeprägten goldenen Fünf-Markstücken mit der Handelsmarke Weiß nicht viel. Dagegen soll der Handel mit Perlen und Brillanten demnächst aktiviert werden. Bei Jahresende 1962 besaß Uhren-Weiß 33 Filialen und eine Beteiligung an der Uhren-Weiß GmbH, Wien. Damit nicht genug. Der Vormarsch in die EWG-Länder ist angekündigt.

Wie hat sich diese Aktivität in der Bilanz niedergeschlagen? Das Grundkapital beträgt 10 Mill. Neben ihm stehen auf der Passivseite der Bilanz 14 Mill. an Verbindlichkeiten. Davon sind 2,3 Mill. Warenschulden, 6,7 Mill. Wechselverbindlichkeiten und 4,5 Mill. bei den Banken aufgenommene Gelder. Die Aktivseite der Bilanz zeigt nur ein kleines Anlagevermögen im Werte von 3,6 Mill., das im wesentlichen aus Ladeneinrichtungen besteht. Der Hauptvermögensposten ist ein Warenbestand von 19,7 Mill. Aufschlußreicher ist die Gewinn- und Verlustrechnung, nach der die Umsatzerlöse 35 Mill. erreichten; die bezogenen Waren „kosteten“ 20 Mill. Es verbleibt also eine Handelsspanne von 15 Mill., das entspricht 43 % des Umsatzes. Das Verhältnis vom Warenbestand – zu Verkaufspreisen bewertet – zum Umsatzerlös ist nicht günstig. Das Lager hat sich knapp eineinhalbmal im Jahr umgeschlagen. Dennoch hat Uhren-Weiß gut verdient. Auf die Ladeneinrichtung wurden 0,9 Mill. abgeschrieben und ein Jahresüberschuß erzielt, der es erlaubt, 10 % auf das alte Aktienkapital von 5 Mill. zu zahlen. Nun verbleibt noch ein genehmigtes Kapital in Höhe von 5 Mill., von dem die Gesellschaft möglicherweise nach in diesem Jahr Gebrauch machen wird. W. R.