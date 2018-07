Die Vorschau bleibt auch weiterhin des Ersten Fernsehens liebstes Kind; martialische Nußknackermänner öffnen den Schlund und spucken mit erzgebirgischer Geste Kinderstunden heraus; Hohensteiner Grimassen laden zum Musical ein; bayerische Volkskunst lenkt den Sinn der Betrachter auf Diskussion und Tennisspiel. Mit einem Wort, viel Vorschau gibt’s und wenig Schau. Das Programm ist jämmerlich, die Zusammenstellung chaotisch, das Niveau provinziell. Manchmal glaubt man, die Abteilungsleiter der Fernsehanstalten identifizierten ihre Kunden in diesen Wochen mit einer Schar von Touristen, die abends in Reichenhall oder List, bei kühlen Bier und munterem Geplauder, zwischendurch auch noch ihre Gebühren abdienen. Kein Wunder, daß in dieser Flautenstimmung auch bewährte Leute versagten, Ernst von Khuon zum Beispiel, der in Apulien die Spuren Friedrichs II. verfolgte und dort alles herrlich und großartig fand, was an den Staufer erinnert. Eine einzige Seite aus Kantorowicz’ Buch, ein paar Bilder dazu: und man hätte die Reisekosten gespart. Auch Zitate, Edikte und Proklamationen des Kaisers: kontrastreich illustrierte Befehle hätten das ihre getan. Der zweite Friedrich, der Schöpfer des Beamtenstaats, der Wissenschaftler und Jurist, war auch ein großer Stilist; man darf ihm nicht redselig kommen.

Gottlob, daß es Reprisen gibt. Am Freitagabend griffen die Bremer auf Tennessee Williams frühe Etüden „Moonys Kindchen weint nicht“ und „Porträt einer Madonna“ zurück. Es sind Studenten-Versuche; die Personen sprechen, wenig nuanciert, die Sprache des Autors; die Welt ist allzu kraß in Schwarz und Weiß zerteilt: Alltag und Traum; das Schaukelpferd und die Fabrik, der Küchenherd und der St.-Lorenz-Strom. Dazwischen aber blitzt es auf, Freudsche Muster zeichnen sich ab, und mitten im Alltag leuchten die mythischen Zeichen. Die Figuren sind erste Entwürfe für bekanntere Bilder: Moony, der in die Fabrik verschlagene Mann mit dem Beil, kehrt in der „Tätowierten Rose“ wieder; Miß Lucretia Collins, von Hysterie und Wahnsinn geschlagen, verwandelt sich in Blanche Dubois. Vorzügliche Schauspieler gaben den Stücken Kontur: Hanne Hiob (in der Maske freilich entschieden zu alt) als mäkelnde Kleinbürgerfrau, dumpf und schrill zugleich, wechselnd zwischen Apathie und grellem Gelächter, böse und listig (und in der List, im Ausdruck schelmischen Ingrimms, dem Vater sehr ähnlich); Günter Pfitzmann als klassischer Williams-Held, halb Liliom, halb Wilhelm Teil: stark und gütig, jeder Zoll der Riese mit dem Kindersinn; endlich Käthe Gold – eine Lucretia-Blanche von unvergeßlicher Zartheit: keine Schreie, zuckenden Gesten und rollenden Augen, sondern kleine elegische Schritte und Sätze, denen nicht das Pathos, sondern die Musikalität den Klang des Entsetzlichen gab.

Ein kluger Regisseur, Oswald Döpke, hat vortreffliche Arbeit geleistet; alles war wohlüberlegt; auch die Requisiten, die Muschel eines alten Grammophons und das Schaukelpferd, dienten, wie die Blues-Musik, der Grundkonzeption der Regie. Ein Spiel der Tristesse, des Scheiterns und der Resignation. Man sah die Gesichter großer Akteure, die ihr Können in jedem Jahrzehnt von neuem beweisen. Wie lächerlich wirken dagegen jene kosmetisch erhaltenen, die, aufs image von Anno Tobak getrimmt, noch immer wie Zwanzigjährige hüpfen und trällern: Schlemihle, die ihren Schatten nachjagen. Während die einen gestern ein Gretchen und heute, mit der gleichen Vollkommenheit, eine Lucretia Collins zu spielen verstehen, bleiben die anderen „immer die Alten“.

Und das ist nicht viel. Momos