Überlistete Viren

Eine interessante Möglichkeit, bestimmte Viruskrankheiten zu bekämpfen, wird von den Professoren R. Thiel und A. Wacker von der Universität Frankfurt a. M. in der „Umschau in Naturwissenschaft und Technik“ beschrieben.

Einige Viren, zum Beispiel die Erreger der Hornhautentzündung, regen in der Zelle, die sie infiziert haben, die Produktion der Erbsubstanz DNS beträchtlich an. Dies ist nicht etwa eine Abwehrreaktion der Zelle, sondern vielmehr das Zeichen dafür, daß sie nicht in der Lage war, sich erfolgreich gegen die Infektion zur Wehr zu setzen. Die Zelle hat gewissermaßen kapituliert und stellt jetzt den Grundstoff – die DNS – her, den das Virus zu seiner Vermehrung braucht. Danach stirbt die Zelle ab.

Mit einer chemischen List ist es nun den beiden Gelehrten gelungen, in diesen Prozeß einzugreifen. Sie bieten der Zelle eine Substanz an, die in ihrer Struktur dem Thymin-desoxyribosid, einem Baustein der DNS, sehr ähnlich ist. Die Zelle fällt auf diese Täuschung herein und verwendet den Ersatzstoff zur Synthese der DNS. Die Nachkommen der Viren, die diese falsche DNS als Baustein erhalten, sind in ihrer Vermehrungsfähigkeit gehemmt.

Die Frankfurter Wissenschaftler haben mit diesem Täuschungsmanöver bei Hornhautentzündungen gute therapeutische Erfolge erzielt.

Injektion ohne Schmerz

Eine Injektionsnadel, deren Einstich der Patient kaum empfindet, wurde in Italien entwickelt. Diesen Effekt erreichten die Erfinder, indem sie die Kanüle an der Spitze nicht rund – wie bislang üblich –, sondern dreieckig schliffen. Dadurch konnten sie die Spitze wesentlich feiner ausziehen. In der Bundesrepublik stellt jetzt eine Stuttgarter Firma Injektionsnadeln her, die nach dem italienischen Prinzip mit Dreiecksspitzen versehen sind.