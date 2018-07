Immer dringender wird nach Ansicht der Fachleute das Problem der Dorferneuerung. Denn von den rund 19,2 Millionen Menschen, das sind etwa 37 % der Bevölkerung, die im Bundesgebiet in Gemeinden unter 5000 Einwohnern leben, sind nur noch etwa ein Drittel in der Landwirtschaft tätig. Die übrigen zwei Drittel arbeiten in anderen Berufen, zum großen Teil auch in benachbarten größeren Städten, die sie dank zunehmender Motorisierung immer besser erreichen. Ihre Lebensgewohnheiten unterscheiden sich von denen ihrer Vorfahren wesentlich.

Die bauliche Struktur der Dörfer, die Flächenaufteilung sowie ihre Einrichtungen sind diesen Wandlungen nur ungenügend gefolgt. Die Dörfer sind in vieler Hinsicht nicht auf die Bedürfnisse des „heutigen Menschen“ zugeschnitten, sie sind – ganz einfach gesagt – veraltet.

Kein Wunder, daß sich berufene Kräfte mit diesen komplexen Fragen seit langem beschäftigen, wenn auch nicht immer in der Teamarbeit oder der Einheitlichkeit, die der Sache und dem komplexen Thema dienlich wäre. Aber immerhin zeigen sich erste Erfolge. Das jedenfalls läßt der Geschäftsbericht der Deutschen Landesrentenbank, Bonn, erkennen, einer Anstalt öffentlichen Rechts also, die vor allem Dauerkredite für die ländliche Siedlung gewährt und die Eingliederung von Vertriebenen und geflüchteten Bauern, den sozialen Wohnungsbau auf dem Lande sowie die Agrarstrukturverbesserung durch zinsgünstige Kredite zu fördern sucht.

Nach Ansicht der Bank haben sich die seit eineinhalb Jahren durchgeführten Versuche auf dem Gebiet der Dorferneuerung im großen ganzen bewährt. Auch sind Erfahrungen gewonnen worden, die für künftige gesetzliche Maßnahmen auf diesem Gebiet bedeutsam werden können. Denn die vom Institut aus eigener Kraft verbilligten Kredite haben in einigen Fällen bereits Anreize zu einer beschleunigten Dorferneuerung geschaffen.

Die Bank setzt sich jedoch nicht nur dafür ein. Auch einen zweiten Mehrjahresplan zur Eingliederung der Vertriebenen hält sie für wünschenswert, ebenso eine verstärkte Förderung des Eigenheimbaues für Landarbeiter, sicherlich nicht zuletzt auch im wohlverstandenen eigenen Geschäftsinteresse.

Das Institut hat sich im vergangenen Jahr weiter aufwärts entwickelt. Die Summe der Treuhandkredite ist um 50 auf 1096 Millionen DM gestiegen, und die unter eigener Haftung gewährten langfristigen Kredite haben um 131 auf 674 Millionen DM zugenommen. Auch der Gewinn wuchs beträchtlich, und zwar gleich um 50 % auf 3,23 Millionen DM. Dabei sind darin noch nicht einmal die Dreiviertelmillion DM enthalten, die aus den Rückstellungen gleich auf Rücklagen umgebucht wurden, ohne als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen zu werden. Die gemeinnützigen Zwecke der Bank lassen also noch genügend Raum für beträchtliche Gewinne, die wie im Vorjahr den Rücklagen zugutekommen sollen.

W.W.