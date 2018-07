Wenn es fraglich geworden ist, ob Frankreich weiter in der Demokratie leben kann, so soll das nicht heißen, daß es bereit wäre, sich einem Diktator anzuvertrauen. In keinem Augenblick dieser Krise ist der Ruf nach de Gaulle laut geworden, noch hat er sich selbst, wie so oft in früheren Zeiten, als Retter angeboten. Der Gaullismus ist tot. Paul Bourdin