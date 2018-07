H. W., List auf Sylt

In der Gemeindeverwaltung von List auf Sylt ist man zwanzig Landwirten ernstlich gram. Sie haben nach Meinung des Bürgermeisters nicht nur den idyllischen Strandfrieden des kleinen Kurortes gestört, sondern auch für Schlagzeilen gesorgt, die dem Sylter Bad auch in Zukunft nicht dienlich sein können.

Bis vor kurzem herrschte in List eitel Frieden und Sonnenschein. Die Kurgäste spazierten ungehindert durch die idyllische Dünenwelt zum Strand für Freikörperkultur. Eines Tages aber machten die Lister Landbesitzer die Gemeinde- und Kurverwaltung darauf aufmerksam, daß es ihr Grund und Boden sei, über den die Nackedonier tagtäglich zu ihren Sonnenplätzen strebten, Sie forderten von der Kurverwaltung das, was ihnen ihrer Meinung nach zustand: eine Beteiligung an der Kurtaxe. Die Kurverwaltung wäre vielleicht bereit gewesen, etwas von ihren Einnahmen für die Lister Landwirte abzuzweigen. Als die Bauern jedoch ein Drittel der Kurtaxe forderten, meinte man in der Kurverwaltung, das wäre dann doch viel.

So kam es, daß die Landwirte kurzentschlossen zur Selbsthilfe griffen. Als die Badelustigen eines Morgens zwischen Kampen und List ihre Wagen abstellten und zu Fuß an ihren gewohnten Strand ziehen wollten, waren die Pfade versperrt Und zwar nicht etwa mit einem dünnen Drähtchen, sondern mit einem robusten Stacheldraht. Daneben standen Schilder: „Privatbesitz! Durchgang verboten“.

In der Kurverwaltung gab es zunächst betretene Mienen und später entschlossene Gesichter. Der Krieg mit den Landwirten dauerte genau 36 Stunden. Dann beseitigten Westerländer Bauarbeiter die Hindernisse. Zuvor hatte Lists Bürgermeister gegen die streitbaren Landbesitzer eine Ordnungsverfügung erlassen und ihnen eine Frist zur friedlichen Räumung gesetzt. Doch die Bauern rührten sich nicht. Die Bauarbeiter mußten anrücken.

Die Rechnung für diese Arbeit will der Bürgermeister nun den Landwirten präsentieren. Sein Groll über die Widerspenstigkeit ist noch nicht gewichen: „Im Interesse der Einwohner und der Kurgäste“, so knurrte er, „kann man Meinungsverschiedenheiten nicht auf dem Rücken der Kurgäste mitten in der Saison austragen. Ganz abgesehen davon, daß man bei Notfällen an den konzessionierten Strandgebieten infolge der Absperrung nicht einmal sofort Erste Hilfe hätte leisten können.“ Westerlands Kurdirektor sprach von einer „antiquierten Demonstration“.