Der Börsenverlauf in den vergangenen Wochen war nicht nur ereignisreich, sondern für Aktionäre auch befriedigend. Nach einer Stagnationsperiode ist jetzt eine Erholungsphase eingetreten. Die Aktienkurse konnten sich erheblich verbessern. Mehrere Werte errichten neue Jahreshöchstkurse.

Die freundliche Tendenz begann mit dem mißglückten BP/Shell-Übernahmeversuch für Burmah Oil, der sofort eine Spekulationswelle auf dem gesamten Erdöl- und Petroleumsektor zur Folge hatte. Kleinere Übernahmen durch Courtaulds (Textilindustrie) und Whitbread (Brauerei) rundeten das Bild ab. Die Verringerung der Stempelsteuer von 2 % auf 1 % wirkte sich auf die Börsenumsätze natürlich günstig aus. Dazu kam noch die verbesserte britische Konjunktur, die ebenfalls Geschäftsanregungen brachte. Das Kreditvolumen der Banken erreichte ein neues Hoch, die Aufträge für die Maschinenbau-, Automobil-, Radio- und Fernseh-Industrie haben sich verbessert. Auf der anderen Seite jedoch nehmen die Aufträge für Werkzeugmaschinen ab, und der Lkw-Markt stagniert weiter, obwohl Leyland-Motors, Englands größte Lkw-Hersteller und zweitgrößter Exporteur auf dem amerikanischen Automobilmarkt, den Export im ersten Halbjahr um 80 %, den inländischen Absatz um 38 % steigern konnten.

Enttäuschungen gab es allerdings für Aktionäre in British Drug Ashton Bros, und Easterns, da es in allen Fällen nicht zu den in Gerüchten behaupteten Fusionen bzw. Übernahmen kam. Dagegenkonnten sich die neuen Besitzer der Headquarter and General Supplies, die bei der Neueinführung 177mal überzeichnet wurde und einen Kursgewinn von 70 % erbrachte, glücklich schätzen. Noch besser erging es allerdings den Letraset-Aktien, die zu einem Preis von 17/6 eingeführt und anschließend mit 34/6 gehandelt wurden.

Günstigere Aussichten für die Konservative Partei, die verbesserten britischen Gold- und Devisenreserven sowie die Unterzeichnung des Moskauer Testabkommens beeinflußten die Stimmung der Anleger am Rande. Obwohl die Juli/August-Ferienzeit gewöhnlich für eine ruhige Börsenstimmung sorgt, hat das Auftragsvolumen eher zu- als abgenommen. Nicht zuletzt aber zeichnen die Unternehmen selbst für die Erholung an der Börse verantwortlich, die steigende Gewinne und Dividenden meldeten.

Am besten haben bisher die Sektoren der Luftfahrzeug- (plus 39 %), der Schiffahrts- (plus 26 %), der Textil- (plus 19 %) und der Elektroindustrie (plus 18 %) abgeschnitten, während die Sektoren der Lebensversicherungen (minus 20 ), der Banken (minus 11 %), der Grundstückswerte (minus 9 %) und der Stahlindustrie (minus 5 %) den größten Fall zu verzeichnen haben.

Die neue Kennedy-Maßnahme, Auslandsanlagen mit bis zu 15 % zu besteuern, läßt den britischen Markt fast unberührt. US-Anleger in britischen Aktien haben an Einfluß verloren. D. S.