Inhalt Seite 1 — Das erzieherische Haus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Fertighaus drängt auf den Markt, vom einfachen Wochenendhäuschen bis zum komfortablen Landhaus. Hier und da wurden in letzter Zeit verschiedene Typen dieser Häuser ausgestellt. Um einen Überblick über die Fülle des Angebots zu geben und Vorurteile gegen das vor fabrizierte Haus von der Stange abzubauen, entstand eine Test-Siedlung, 25 Autominuten von Hamburg entfernt im holsteinischen Quickborn. Die Idee hierzu lieferte die Redaktion der Hamburger Illustrierten „stern“. Das Motto hieß „40 Häuser in 80 Tagen“. Firmen aus mehreren westeuropäischen Ländern errichteten Luxusbungalows à la Hollywood, schlichte Reihenhäuser oder „Knusperhäuschen“ wie gehabt überall in deutschen Landen. Die Preise dieser Häuser in Quickbom, wo der Quadratmeter Land zur Zeit 40 bis 45 Mark kostet, schwanken zwischen 72 000 und 200 000 Mark schlüsselfertig, einschließlich Grundstück. Das kleinste Haus hat eine Wohnfläche von 55 Quadratmetern, beim größten mißt sie 240 Quadratmeter. Professor Horst Wetterling ist nun durch diese Ausstellung von Fertighäusern gewandert. Ihn interessierten dabei nicht die Bauweise, der wirtschaftliche Nutzen, die Lieferfrist, der Preis; er sieht als Pädagoge in die Häuser und denkt darüber nach.

Richten Väter eine deutliche Ansprache an ihren Sohn, so sind sie allemal gewiß, gerade einen besonders wirksamen Schritt bei dem schwierigen Geschäft der Erziehung zu unternehmen. Getrieben von der Sorge um ihren Jungen meinen sie, es tue not, ständig „einzugreifen“, mit direkten „Maßnahmen“ nämlich, mit Lob und Tadel, Belehrung und Ermutigung, Gebot, Drohung und Strafe. Eben ein solcher Katalog bezeichne doch – so meinen sie – die Möglichkeiten der Erziehungskunst.

Sie sind schlecht beraten. Und so auch jene Mütter, die sich unablässig um ihre Kinder kümmern, ihnen stets beizustehen suchen mit klugem Rat und diskreter oder penetranter Zärtlichkeit, unermüdlich in sie dringen, jeden ihrer Schritte eifersüchtig beobachten und behutsam oder eigenwillig zu lenken gedenken, kurzum: die nur der Wirksamkeit dessen trauen, was sie selbst erwogen haben.

Sähen sie genauer hin, so müßten die Eltern erkennen, daß ihre Energie wirkungslos verpufft, sofern ihre „Maßnahmen“ nicht von einer Lebensordnung getragen werden, in der die Normen gelten, welche sie so beredt behaupten. Die direkten „Maßnahmen“ haben nur dann einen Sinn, wenn sie ergänzen und erklären, was ohnehin schon lebendig ist.

Eltern könnten sich viel Mühe ersparen, wenn sie mehr an die indirekten Einwirkungen dächten, die aus einem vertrauten und einem übersichtlichen Lebensraum erwachsen. Wenn sie etwas planen und beabsichtigen, so sollten sie besser ihr Augenmerk darauf richten, eine Ordnung zu schaffen, in der sich von selbst versteht, was sie erstreben, in der ihrem Kind all das „in Fleisch und Blut“ übergeht, was sie gern möchten. Eine solche Ordnung braucht ein Gehäuse.

„Das Haus erzieht“, davon waren die Menschen auf dem Land überzeugt, als sie vor Zeiten auf beinahe jede direkte „Maßnahme“ verzichteten. Sie vertrauten darauf, daß in dem rührigen Miteinander von Bauer und Bäuerin, von Knechten und Mägden ein intensiver Reiz wohne, der die Kinder dränge, es den Großen gleichzutun und an deren Verrichtungen, Sorgen und Freuden teilzunehmen.

Die Lebensverhältnisse haben sich geändert, aber warum soll nicht auch einem Fertighaus – dieser neuesten Ausprägung menschlichen Gehäuses – erzieherische Wirksamkeit zukommen? Die Siedlung „fertighaus 63“ in Quickborn/ Holstein läßt aufmerken.