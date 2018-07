Junge Leute sind kritische Käufer – In England erzwingen sie sachliche Werbung

Von H. M. Meter O’Leary

London, im August

Na, nun schreiben Sie das mal auf und sagen Sie auch den deutschen Teenagern, sie sollen nicht all’ den Quatsch glauben, mit dem uns die Werbung dauernd übergießt meinte die siebzehnjährige Mary etwas herablassend. Mary ist Mitglied eines Teenager-Gremiums und hat ein gewichtiges Wort mitzureden bei den Beratungen ihrer Altersgenossen mit gewissen Industriezweigen. Das Consumer Committee of Teenagers besteht seit einigen Monaten. Es will auf Produzenten, die ihnen etwas verkaufen wollen, einwirken und Teenagergeschmack und Wünsche geltend machen.

„Wir wollen den quadratischen Banditen die Sache nicht leicht machen. Grauhaarig sind sie sowieso, und schließlich wollen sie nur unser Geld.“ Das sagte Mary, wenn auch etwas unhöflich, so doch in klarer Erkenntnis ökonomischer Gesetze.

Schön durch Schmalz

Seit zwei Jahren befaßt sich die britische Marktforschung mit einer modernen Wirtschaftserscheinung: den Geschmackstendenzen der Teenager. Market Investigations Ltd. behauptet, diese kaufkräftige Verbraucherschicht beherrsche heute den Fluß von über zwanzig Milliarden Mark jährlich, und eine ganze Reihe von Industrien wird immer mehr abhängig von den Wünschen der Teenager. Bisher konzentrierten sich Warenangebot und Werbung: hauptsächlich auf die jüngere Bevölkerung im Alter von 21 bis 32 Jahren. Von der Geschäftswelt wurde angenommen, daß diese Schicht die kaufkräftigste und für Werbung empfänglich ist. Natürlich wußte die Industrie von den Teenagern als Konsumentenpotential – im Gegensatz zu der Vorkriegsära, in welcher junge Leute zu den am schlechtesten bezahlten Arbeitskräften zählten und wirtschaftlich uninteressant waren. Was jedoch erst in den letzten Jahren erkannt wurde, war der dicke Trennungsstrich, der zwischen den Begriffswelten der Teenager und der älteren Jugend, über 21, liegt. Iris, Marys Gremiumkollegin, faßte es in einem Satz zusammen: „Nach einundzwanzig sind die Twens nicht mehr rund und kühl, sondern quadratisch (square ist der negierendste Ausdruck der englischen Teenager-Sprache), und bei dreißig müßten sie eigentlich schon eine Altersrente beziehen.“ Die Welt über Dreißig wird nur mit größtem Mißtrauen erwähnt. Diese ist ihnen so fremd wie uns die Marsmenschen. Der Weltschmerz der modernen Teenager hat herzlich wenig mit „Werthers Leiden“ gemeinsam, sondern richtet sich gegen die Selbstzufriedenheit und sittliche Verlogenheit der Erwachsenen. Natürlich beeinflußt diese Weltanschauung auch ihre Reaktion zur Werbung, der sie mit ihrem klaren Jugendblick grundsätzlich mißtrauen.