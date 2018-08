Kalifornien ist das Land mit den meisten Swimming-pools. In dem Wüstenort Palmspring kommt auf je sechs Einwohner einer. In Los Angeles gibt es 80 000 private Schwimmbecken, und jedes Jahr kommen 12 000 dazu. Zwei von je neun Pool-Besitzern in den USA leben dort. Diese Pool-Besitzer haben Kinder, und wo es so viel Wasserbecken gibt, kann man auch leicht hineinfallen. Dreißig Menschen ertrinken jährlich in Los Angeles in Swimmbecken. Die Pool-Besitzer ziehen, wenn die Kinder noch klein sind, Zäune um die Wasserbecken, aber das sieht nicht gut aus. Manche besonders Nervöse bedecken die Wasserflächen mit Plastiktüchern, aber das ist umständlich. Nun gibt es als neuesten Job in Kalifornien den „pool sitter“, es ist vor allem ein Job für Teenager, die in diesem Land schon gern selber Geld verdienen. Sie müssen sich freigeschwommen und eine Prüfung für Lebensretter gemacht haben. Sie verdienen bis zu 100 Dollar im Monat für diese Stundenbeschäftigung.

Wie „Time“ berichtet, sandte kürzlich eine süße Siebzehnjährige Karten an Eltern mit Swimming-pool und bot ihre Dienste lapidar an: „Besitze Bikini. Empfehle mich als Pool-Sitter.“

EvM