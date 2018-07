Die Bundesbank ist bekannt dafür, daß sie bedachtsame Urteile fällt und ihre Worte auf die Goldwaage legt. Ihre Berichte zeichnen sich seit jeher durch ein Höchstmaß an Objektivität und Zuverlässigkeit aus. Eher verkneift sie sich eine Stellungnahme, als daß auch nur der Schatten eines Verdachts der Unüberlegtheit auf ihr Urteil fällt. Um so dankbarer müssen wir für ihre Beurteilung der „Wirtschaftslage des Bundesgebietes“ sein. Sie darf uns hoffen lassen. Das Wirtschaftsbarometer in der Frankfurter Taunusanlage steht – beinahe – auf „Schönwetter“. Was der Bundesbank „scheint“, darf für optimistische Gemüter fast als sicher gelten.

Was vor einem Jahr noch als Ketzerei (und völlige Verkennung der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten) gegolten hätte, scheint der Bundesbank heute immerhin möglich, nämlich ein Ausweg aus der vielzitierten Kostenkrise durch Rationalisierungsinvestitionen: „Das liegt um so näher, als sich gerade heute auf Grund der technischen Entwicklung erhebliche Möglichkeiten der Einsparung von Arbeitskräften anzubieten scheinen und viele Unternehmen nicht zu Unrecht das Gefühl haben, daß sie in der Ausnutzung dieser Möglichkeiten anderen Ländern gegenüber im Rückstand sind.“

Dieser Hinweis läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Viele Unternehmen mögen es nicht gern hören, daß es da noch (Rationalisierungs-)Reserven gibt. Daß es sich bei diesen Reserven in Wahrheit um eine schier unerschöpfliche Quelle handelt, ist die große Chance – mit Vornamen „Fortschritt“. W. B.