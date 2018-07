Inhalt Seite 1 — Neurosen von der Seele malen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Zimmer

Patienten malen sich ihre Neurose von der Seele. In einer Ausstellung der Internationalen Gesellschaft für psychopathologische Ausdrucksformen – Motto: Das Kind im Erwachsenen – stellte der Psychiater und Psychotherapeut Ottokar Graf Wittgenstein unlängst eine neue Behandlungsform vor. Der Betrachter sah zwar zunächst nur dilettantische Aquarelle, aber wenn er genauer hinsah und einen analytischen Blick hatte, dann wurden diese Bilder plötzlich zu Vexierbildern: Hinter Häusern, Flüssen, Wolken und Fackeln versteckten sich chiffrierte Persönlichkeitszüge der Bildschöpfer, hysterische, zwangsneurotische, schizoide, depressive und – normale. Das archaische Unterbewußtsein der Patienten tobte sich in Farben aus.

Wittgenstein gehört zu den ersten, die diese Methode für die Therapie nutzen und anwenden. „Malen Sie mal etwas“, das haben Psychiater zwar auch früher zu ihren Patienten gesagt, aber ihr Ziel war dann mehr ein phänomenologisches, sie wollten ganz einfach sehen, wie Schizophrene malen, oder sie wollten die Kranken beschäftigen. Wittgenstein hat aus rudimentären Ansätzen ein System gemacht: Zum erstenmal sind die Bilder thematisch fixiert. Er besitzt inzwischen Tausende von Bildern, also ein umfangreiches Forschungsmaterial Seit der Münchner Ausstellung wird sein Verfahren in ziemlich allen europäischen Großstädten praktiziert.

Wittgenstein, ein zu Freud konvertierter Jungianer, stellt seinen Patienten vier Generalthemen, die er in Anlehnung an die Archetypenwelt C. G. Jungs der Antike entnommen hat: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Die Elemente unterteilen sich wiederum. So zählen zur „Erde“ die Unterthemen Höhle, Hütte, Haus, Hof und Acker, das Element Wasser wird dargestellt als Quelle, Bach, Fluß, See und Meer, die Luft wird als Hauch, Wind, Sturm, Wolke und Himmel gemalt, schließlich gehören zum Themenkreis „Feuer“ die Bilder von Fackel, Feuerstätte, Lampe, Herd und Licht. In diesem vertikal und horizontal sinnreich geordneten Schema finden sich nach Wittgensteins Theorie alle wichtigen Grundthemen, in denen sich ein Mensch malend äußern kann. Ein Patient projiziert in seine Malerei die Probleme seines Unbewußten. Die Kunst des Analytikers ist es dann, die gemalten Symbole zu enträtseln und auszuwerten.

Entwicklungsgestörte Erwachsene wünschen sich beispielsweise in ihre vorgeburtliche Geborgenheit zurück, so entsteht als Höhlenbild die Kopie einer Gebärmutter, die Darstellung könnte einem Anatomiebuch entstammen, mit einem Unterschied allerdings: Der Graphiker eines Lehrbuches weiß, was er da malt, der Patient weiß es nicht.

Bei den Bildern einer hysterischen Patientin fällt auf, daß sie im Themenkreis „Erde“ zwei Hütten, ein Doppelhaus und zwei Höfe darstellt. Der Haupthof vor dem Bauernhaus ist gähnend leer, im angrenzenden zweiten Hof aber wimmelt es von Tieren. Die Erklärung des Therapeuten: Die verheiratete Frau verschwieg während der Analyse lange ihr Hauptproblem, ihren Liebhaber. Auf dem Bild sind beide Männer symbolisch vertreten, aber nur von dem einen verspricht sie sich ein erfülltes Leben. Und die Probe aufs Exempel: Auf den Bildern vom Bach, Fluß und See wird je ein Ufer vom anderen getrennt. Das Unbewußte der Patientin findet sich damit nicht ab, schließlich muß es eine Möglichkeit geben, hinüber zu ihrem Geliebten zu kommen. So malt sie auf allen Bildern ... Brücken.

Ein intellektueller Neurotiker, der eine starke Abwehr gegen die Therapie hat, fabriziert als „Quelle“ eine Karikatur mit einem kargen Wasserhahn, aus dem schwarze Tropfen fallen. Darunter malt er einen Brunnen mit der Aufschrift: Kein Trinkwasser! „Witzig, nicht?“ meint der Patient, als er das Bild dem Arzt übergab. Nun, die beabsichtigte Kaschierung seines Seelenlebens nutzte ihm nichts, denn sie ist bereits Symptom genug. Je raffinierter sich der Patient verbergen will, desto offenkundiger erweist er sich in seiner emotionalen Störung, hier zeigt sich eine öde Seele in ihren Bildern.