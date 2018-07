Wenn Frauen überhaupt je verlegen sind, dann jedenfalls nicht um Gründe, einen Mann zu verlassen – besonders dann, wenn sie nicht einen einzigen wirklichen Grund dazu haben. Männer leben oft jahrelang ahnungslos und zufrieden mit ihrer Frau in, wie sie glauben, bester Ehe. Sie schlagen sie nicht, beißen sie nicht, betrügen sie nicht – und werden eines Tages mit einem ganzen Register fürchterlicher, oft weit zurückliegender Missetaten konfrontiert, an die sich, außer der Klägerin, kein Mensch mehr erinnern kann. Der jedoch dienen sie als Beweis dafür, daß ein weiteres Zusammenleben mit dem betreffenden Mann ganz unmöglich sei.

Um bei uns von solchen Männern mit einer hübschen Lebensrente geschieden zu. werden, dazu müssen diese Männer allerdings außerdem noch so dumm sein, sich in flagranti ertappen zu lassen. Vorläufig – denn es soll ja wohl auch hier dahin kommen, daß man sich wegen „seelischer Grausamkeit“ scheiden lassen kann wie in Amerika. Das wunderbarste Beispiel dieser Art bot eigentlich die Frau des über der Sowjetunion abgeschossenen Spionagefliegers Powers, die vor dem Scheidungsrichter erklärte, ihr Mann habe sie – indem er diese gefährlichen Flüge unternahm, sich abschießen und für einige Jahre einsperren ließ – nicht wie eine „durchschnittliche amerikanische Hausfrau“ behandelt. Damit sie sich als solche wieder fühlen, kann – deutsche Ehefrauen würden sich für eine solche Behandlung wahrscheinlich „bedanken“ – muß ihr der arme Herr Powers fortan jährlich 20 000 Mark Unterhaltsgeld zahlen. Es muß schon seine Gründe haben, warum europäische Männer Amerikanerinnen verehren, aber nicht heiraten. Und warum amerikanische Männer bei Frauen, die vorwiegend auf eine einträgliche Scheidung aus sind, sehr beliebt sind. Um die zu erreichen, und zwar wegen „seelischer Grausamkeit“ (darin sind Frauen sehr sensibel), müssen sie natürlich erst einmal heiraten. Und hier kommt nun wieder das Register ins Spiel.

Wenn Frauen ihrem Mann mitteilen, daß sie ihn bedauerlicherweise verlassen müssen – meist in den unglücklichsten Augenblicken, wenn er gerade mit Gelbsucht darniederliegt, sich beim Rasieren fürchterlich geschnitten hat oder sonstwie unter den Nachwirkungen schwerer Nackenschläge leidet – überraschen sie ihn vor allem durch ihr schier unglaubliches Gedächtnis für all das, was er ihnen im Laufe ihrer Ehe angetan haben soll oder unterlassen haben mag.

Weil keine Frau darüber spricht, können Männer nicht ahnen, daß Frauen vom ersten Tage ihrer Ehe an eine Art von Kontobuch führen, in dem auch die kleinsten Vergehen verzeichnet stehen. Glücklicherweise bin ich durch Zufall an ein solches Buch geraten und kann es Ihnen als Beispiel vorführen:

11. November: Mich 10 Minuten warten gelassen.

12. Dezember: Mich 10 Minuten im Regen warten gelassen!

3. Januar: Mir beim französischen Krimifilm den Mörder vorher bekanntgegeben!