Von Günther Weinschenck

Die deutsche Landwirtschaft kann sich mit ihrem Einkommen nicht zufrieden geben, solange sie sich in Vergleich zu anderen, von Haus aus produktiveren Wirtschaftszweigen setzt. Zu den natürlichen Bedingungen, die einer Produktivitätssteigerung im Wege stehen, kommt nun auch noch die Sorge zusätzlicher Einkommenseinbußen durch eine Getreidepreissenkung, wie sie in der EWG unumgänglich erscheint. Als ultima ratio wird daher seit neuestem ein „produktionsneutraler Einkommensausgleich“ diskutiert – eine vorsichtige Umschreibung für eine Art Staatsrente. Wie diese Rente – für den Fall – sinnvoll zu berechnen wäre, damit nicht neue Schwierigkeiten entstehen, dazu äußert sich ein Experte, der Direktor des Instituts für Betriebswirtschaft der Forschungsstelle für Landwirtschaft in Braunschweig-Völkenrode, Professor Dr. Günther Weinschenck.

Die westdeutsche Agrarpolitik ist in eine Zwickmühle geraten. Auf der einen Seite fordern die Berufsstände unter Hinweis auf das Landwirtschaftsgesetz und die unbefriedigenden Ergebnisse der Grünen Berichte durchgreifende Maßnahmen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommensverhältnisse. Auf der anderen Seite wird immer deutlicher erkennbar, daß eine Beibehaltung der bisherigen Agrarpreispolitik auf lange Sicht nicht möglich ist.

Die Bundesrepublik kann innerhalb des Gemeinsamen Marktes zwar vorläufig noch von ihrem Vetorecht Gebrauch machen, jeden Kompromiß in der Getreidepreisfrage ablehnen und so eine Beibehaltung des derzeitigen Preisniveaus bis 1965 sicherstellen. Danach aber wird über die Getreidepreisfrage durch Mehrheitsbeschluß entschieden, und es ist wenig wahrscheinlich, daß es gelingt, die übrigen EWG-Partner zu dem bislang hartnäckig abgelehnten deutschen Standpunkt zu bekehren. Die Hoffnung, daß die wirtschaftliche Entwicklung eine Angleichung der Agrarpreise dieser Länder an das deutsche Niveau erforderlich macht, wird sich aller Voraussicht nach als trügerisch erweisen.

Darüber hinaus steht zu befürchten, daß auch die bislang gewährten Warensubventionen, die in Höhe von beinahe 800 Mill. DM als Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Milch, als Verbilligungsmaßnahmen für den Bezug von Handelsdünger und als Beihilfen zur Verbilligung von Dieselöl im Grünen Plan ausgewiesen sind, nach Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes nicht weitergezahlt werden dürfen – es sei denn, in den übrigen EWG-Ländern würden ähnliche Maßnahmen vorgesehen. Auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser Situation wird in letzter Zeit viel über direkte Einkommenshilfen diskutiert.

Direkte Einkommensübertragungen sind im Gegensatz zu Warensubventionen wie etwa der Milchpreisstützung, nicht an die Herstellung bestimmten Erzeugnisse oder die Verwendung bestimmter Produktionsmittel gebunden. Vielmehr handelt es sich um Stützungszahlungen, die den Markt nicht berühren und den landwirtschaftlichen Betrieben unmittelbar zugutekommen sollen.

Die Gewährung solcher Einkommenshilfen wirft zunächst die Frage auf, wer zu diesen Subventionen berechtigt sein soll, ob alle an der Produktion beteiligten Betriebe oder nur die sogenannten Vollerwerbsbetriebe. Der Gedanke, die agrarpolitischen Stützungsmaßnahmen auf die sogenannte Vollerwerbslandwirtschaft zu begrenzen, klingt bereits im Landwirtschaftsgesetz an. Darin heißt es bekanntlich, die Feststellung der Grünen Berichte soll sich im wesentlichen auf diejenigen Betriebe beschränken, die „bei ordnungsmäßiger Führung die wirtschaftliche Existenz einer bäuerlichen Familie nachhaltig gewährleisten“. Wie diese Betriebe von denjenigen abzugrenzen sind, die eine wirtschaftliche Existenz der bäuerlichen Familie nachhaltig nicht gewährleisten, ist bislang nirgends festgelegt worden. In den bisher veröffentlichten Grünen Berichten sind zweifellos ganze Gruppen von Betrieben enthalten, deren Bewirtschaftung weder unter den herrschenden, noch unter den zukünftigen Verhältnissen eine nachhaltige wirtschaftliche Existenz gewährleistet, jedenfalls dann nicht, wenn man darunter die Möglichkeit zur Erzielung eines Einkommens versteht, das dem in vergleichbaren Wirtschaftszweigen entspricht.