In der Ausgabe der ZEIT vom 2. August (Nr. 31) findet sich ein Beitrag von R. H. Schlesinger zu der Untersuchung der amerikanischen Wertpapiermärkte und den in diesem Zusammenhang veröffentlichten zweiten Bericht der Securities and Exchange Commission, der Börsenaufsichtsbehörde in den USA. Der Beitrag, insbesondere seine überspitzte Überschrift und seine Einleitung, müssen bei einem mit den Untersuchungsberichten nicht vertrauten Leser den Eindruck erwecken, als habe die Untersuchung Mißbräuche aufgedeckt, die das Vertrauen in das gesamte Börsenwesen in Amerika stark erschüttern.

Das hätte vermieden werden können, wenn Schlesinger einen Hinweis auf den ersten, im April veröffentlichten Untersuchungsbericht der Securities and Exchange Commission gegeben hätte. Dort heißt es: „Die Untersuchung hat gezeigt, daß die großen Mißbräuche, die für die Zeit vor dem Erlaß der Wertpapiergesetze (1933/34) typisch waren, heute nicht mehr weit verbreitet sind. Zwar gibt es eine Reihe ernster Probleme, und erhebliche Reformen werden erforderlich sein. Es ist unvermeidlich, daß ein Rechenschaftsbericht, der eine Untersuchung abschließt, den zu Tage getretenen Problemen und den besonders reformbedürftigen Sachbereichen die größte Aufmerksamkeit schenkt. Obwohl deshalb der vorliegende Bericht die heute existierenden Mängel hervorhebt, darf das nicht davon ablenken, daß das Wertpapiergeschäft, seine gesetzliche Regelung und die Vorschriften der Selbstverwaltungsorgane in vieler Hinsicht zu Stolz und Zufriedenheit Anlaß geben. Die Stärke der amerikanischen Wirtschaft und des freien Unternehmertums beruhen auf einem im wesentlichen kräftigen und wohlkonzipierten Börsen- und Anlagewesen, aber gerade dieser Umstand erfordert vermehrte und nicht geringere Bemühungen, die noch bestehenden Schwächen und Mißbräuche zu beseitigen.“

Auf dem Hintergrund einer solchen grundsätzlichen Vertrauenserklärung in die bestehenden Institutionen nehmen sich die kritischen Stellungnahmen des zweiten Untersuchungsberichtes, von dem in dem zitierten Beitrag die Rede ist, ganz anders aus. Die Fragen, die dort angeschnitten werden, berühren eben nur bestimmte Einzelerscheinungen, so wichtig sie auch sein mögen.

Außerdem darf hier eingefügt werden, daß nicht nur klare Mißstände angeprangert, sondern auch Fragen aufgeworfen werden, auf die es unumstrittene Antworten nicht so ohne weiteres gibt. Die Prinzipien, nach denen eine Börse am besten organisiert sein und die Kursbildung sich vollziehen soll, ist ein überaus komplizierter Gegenstand. Beispielsweise sind Vor- und Nachteile von Leerverkäufen schon seit eh und je diskutiert worden. Auch die Rolle der „floor traders“, d. h. der Börsenmitglieder, deren Haupttätigkeit es ist, Aktien auf eigene Rechnung zu handeln, war auch schon früher Thema der Erörterung; einmal war es sogar schon entschieden worden, ihre Tätigkeit zu verbieten, aber diese Entscheidung wurde später wieder rückgängig gemacht.

Diese Bemerkungen besagen nicht, daß der Untersuchungsbericht nicht wertvolles Tatsachenmaterial und neue Argumente vorbringt, so daß Reformen heute vielleicht dringlicher erscheinen als zuvor. Aber das bedeutet nicht, daß hier ein Skandal aufgedeckt worden ist.

Gunter Rischer, Staten Island, N. Y.