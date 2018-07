1966 ohne Wohnungsdefizit?

Bis 1966 werde das Wohnungsdefizit beseitigt sein, meint das rheinisch-westfälische Institut für Wirtschaftsforschung. Dann würden jährlich nur noch 250 000 Wohnungen gebaut werden statt bisher 500 000. Die gesamte Wohnbautätigkeit werde jedoch nicht so stark zurückgehen, da dann der Reparaturbedarf beträchtlich steigen und der Anteil an Einfamilienhäusern sich erhöhen werde.

Autos auf Pump

Für die Anschaffung von Autos auf Raten haben sich die Amerikaner in Höhe von 20 Milliarden Dollar verschuldet. Es wird damit gerechnet, daß diese Summe bis 1970 noch um 20 % steigen wird. Die Finanzierungsinstitute überbieten sich in den Bemühungen, den Kunden bequeme Teilzahlungsmöglichkeiten zu bieten. So werden Kredite bis zu 46 Monaten und ohne die bisher übliche Anzahlung von 25 % gewährt.

Wer bekam wieviel?

Nach den Berechnungen der Bundesbank ist von 1961 bis 1962 das Masseneinkommen um 9,6 % auf 163 Mrd. DM gestiegen, davon das Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit um 10 % auf 122,4 Mrd. DM. Weiterhin überdurchschnittlich hat sich das Nettoeinkommen des Staates um 11 % auf 81,4 Mrd. DM erhöht, während das Nettoeinkommen der Unternehmen wieder nur um 1,3% auf 62,2 Mrd. DM zunahm. Von 1960 bis 1962 ist das Nettoeinkommen des Staates um 27,6 %, das Masseneinkommen um 22,8 %, dagegen das Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen lediglich um 2,6 % gestiegen.

