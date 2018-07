Inhalt Seite 1 — Die Totenkränze wollte keiner haben Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Offenbach

Im Offenbacher Tierasyl wird „Pascha“ besonders liebevoll gepflegt; „Pascha“ ist ein gelber Boxer. In der Heil- und Pflegeanstalt Goddelau wird der 67jährige Wolfgang Timmel besonders sorgfältig beobachtet; Timmel ist „Paschas“ Herrchen. In Goddelau sorgt man sich auch um die 64jährige Liesel Timmel; sie ist „Paschas“ Frauchen. So ist zur Zeit die ganze Familie versorgt: Die beiden alten Leute in der staatlichen Heilanstalt, der Hund im städtischen Zwinger.

Der Boxer ist im Asyl, weil die Menschen in der Anstalt sind. Sie sind dort eingewiesen worden, weil sie nicht mehr leben wollten. Sie wollten nicht mehr leben, weil ihnen der Hausbesitzer ihr Blumengeschäft gekündigt hatte. Und „Pascha“ sollte nicht allein zurückbleiben. „Wenn es ihm nur gutgeht“, sorgt sich heute der Blumenhändler Timmel.

Von den Fensterscheiben des Blumenladens am Mathildenplatz in Offenbach mußte die Polizei Plakate entfernen. Sie waren mit der Hand geschrieben. Für den Hausbesitzer waren sie nicht schmeichelhaft. Von „Wucher“ war da die Rede. Aber wie er sagt, sei es ihm bei der Kündigung nicht ums Geld gegangen, sondern einzig und allein um die Sauberkeit am Mathildenplatz. Die Nachbarn freilich sagen, in einem Blumengeschäft sehe es nun einmal nicht in jeder Ecke sauber aus. Dem Offenbacher Gewerbe-und Ordnungsamt war es sauber genug: „Wir haben dort Blumen gekauft, das Geschäft war nicht verwahrlost.“

Verwahrlost war das Geschäft also nicht. Worum ging es also? Der Laden hat eine günstige Lage im Stadtkern. Da werden heute Mieten geboten, die ein von zwei älteren Leuten allein geführtes Blumengeschäft nicht abwirft. Die Berufsorganisation der Einzelhändler hat da ihre Erfahrungen gemacht, seit die Mieten für Geschäftsräume freigegeben und der Kündigungsschutz aufgehoben wurde. Die Lage sei „besorgniserregend“, heißt es. In den letzten zehn Jahren seien die Mieten in den Hauptverkehrslagen um 61 Prozent gestiegen; der Umsatz je Quadratmeter Geschäftsraum habe jedoch nur um 40 Prozent gesteigert werden können.

Da war also der Räumungstermin herangekommen. Doch Blumenhändler Timmel räumte nicht. Das machte einige Tage später dann der Auktionator. „Einmal Russischer Wein‘ zum ersten, zum zweiten...“ Kokospalme, Christusdorn – alles ging weg. Nur für zwei Totenkränze fanden sich keine Liebhaber. Sie hängen heute noch da, an den Regalen mit den leeren Vasen.

Am Tage des Räumungstermins schloß Timmel sein Geschäft ab, ging in die nahegelegene Wirtschaft „Zum Eichbaum“, gab dort den Schlüssel und seine Uhr ab. Die Polizei fand ihn dann noch rechtzeitig. Genau genommen hat er das „Pascha“ zu verdanken. Denn Timmel wollte nicht ohne seinen Hund sterben. Aber ehe ex „Pascha“ geholt hatte, war die Funkstreife schon auf der Suche.