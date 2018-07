Inhalt Seite 1 — Die Verheißung des Abraham Lincoln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, Ende August

Sie marschierten am Mittwoch vom Washington Monument, dem granitenen Obelisken unterhalb des Weißen Hauses, der die amerikanische Hauptstadt überragt, zu dem eine knappe halbe Stunde entfernten Lincoln Memorial, einem den griechischen Tempeln nachgeahmten, gigantischen Gedenkbau für den großen republikanischen Präsidenten, der vor hundert Jahren die Befreiung der Sklaven proklamiert hatte. Sie trugen Spruchbänder und Plakate, sie schwatzten fröhlich und winkten den Zehntausenden an den Straßenrändern zu, auch wenn ihre Herzen voll Groll waren.

Ihr Umzug führte nicht zum Kapitol, dem Sitz des Kongresses, der seit Monaten über die Bürgerrechtsvorlagen debattiert; er führte in die entgegengesetzte Richtung. Amerikas Neger appellierten an das Volk, nicht an die Gesetzesmacher, denen sie eine Denkschrift überreichen ließen. Sie haben, wiewohl noch immer Bürger zweiten Ranges, die Sklavenmentalität abgestreift: Sie begehrten nicht gegen Regierung und Parlament auf, sondern demonstrierten für die Verwirklichung jenes fundamentalen Verfassungsgrundsatzes, der allen Amerikanern ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihrer Religion und ihrer Herkunft gleiches Recht verspricht. Und viele Weiße marschierten mit ihnen ...

Der große Marsch der Hunderttausend durch Washington war der Aufbruch des Negers in die amerikanische Gesellschaft, die ihn während dreihundert Jahren ausgeschlossen hatte, ihm heute aber den Zugang nicht mehr verwehren kann. Das zweite, das farbige Amerika, das im sozialen Schatten des weißen Amerika gelebt hat, nahm den letzten Anlauf zur Einschmelzung in dem großen Tiegel des Völkergemisches USA, dem erstaunlichsten Produkt der modernen Geschichte.

Wer nach der tieferen Ursache dieses Vorganges fragt, der mit dem Marsch durch Washington noch keineswegs beendet ist, kann die Frage nicht aus den inneren Verhältnissen Amerikas allein beantworten. Die Integration des amerikanischen Negers in die Gesellschaft, die sich jetzt seiner Emanzipierung anschließt, wäre undenkbar ohne die Befreiung der Völker Afrikas und Asiens, ohne die Evolution der farbigen Welt in die moderne Zivilisation. Dabei ist es nicht ohne höhere Ironie, daß sich dieser weltgeschichtliche Prozeß trotz zweier Weltkriege nicht in diesem Tempo hätte vollziehen können, wenn die Vereinigten Staaten nicht aktiv geholfen hätten, von dem Grundsatz der „Offenen Tür“, den die USA im vorigen Jahrhundert im Umgang mit China und Japan befolgten, bis zum Antikolonialismus, der sie noch in unseren Tagen in Gegensatz zuihren europäischen Verbündeten mit kolonialen Restbesitzungen bringt, haben die Amerikaner die Gleichheit und die Gleichberechtigung aller Rassen und Völker auf ihr Panier geschrieben.

Freilich, was sie draußen in allen Kontinenten predigten, geriet immer mehr in Widerspruch zu der Stellung des Negers zu Hause. Irgendwann einmal mußte sich Amerika dieses Konfliktes mit seinen eigenen Idealen bewußt werden. Das ist geschehen, und ebenso unwiderstehlich, wie sich die Völker der farbigen Weltteile zu Nationen erheben, muß nun auch der Farbige in Amerika in die Nation aufgenommen werden, wenn nicht ein zweites Amerika entstehen soll – das des segregierten, von der Gemeinschaft abgesonderten und sich schließlich von ihr lossagenden farbige Amerika.

Daher war dieser Marsch durch die amerikanische Bundeshauptstadt für die USA ein geschichtliches Ereignis. Nicht wie er verlief, sondern daß er stattfand, kennzeichnete seine Bedeutung. Die Amerikaner wissen nun, daß die Augen der ganzen Welt auf sie gerichtet sind – nicht nur auf das, was sie draußen tun, in Saigon, in Berlin, in Moskau oder auf Formosa, sondern darauf, wie sie sich in ihrer eigenen guten Stube verhalten. Solches Interesse für ihre häuslichen Angelegenheiten erleben die USA nur selten, aber sie registrieren es desto sensibler.