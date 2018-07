Inhalt Seite 1 — Eine Lanze für Christine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erich Fechner

Professor Erich Fechner, Doktor der Philosophie und der Jurisprudenz, lehrt an der Universität in Tübingen Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht.

Der große „Sittenskandal“ ist in der Öffentlichkeit breit und bisher überwiegend vom moralischen Standpunkt aus erörtert worden. Das Wirtschaftliche, das in unserem Denken eine so vordringliche Rolle spielt, unsere Kräfte so stark in Anspruch nimmt und fast unser ganzes Tun erfüllt, ist dabei ungebührlich zurückgetreten. Sollten wir den Fall nicht auch unter realeren Gesichtspunkten untersuchen?

In der Marktwirtschaft findet das Absatz, was gebraucht wird. Die Preise spielen sich (freie Konkurrenz vorausgesetzt) entsprechend dem Angebot und der Nachfrage ein. In der Marktwirtschaft ist eigentlich nur das wirklich, was gebraucht wird. Ladenhüter gehören ins Minus. Hat der „Sittenskandal“ nicht auch eine marktmäßige Bedeutung?

Da sind zunächst Angebot von Schönheit und Erotik. Die Preise bestehen in erster Linie aber nicht nur in Bargeld und geldwerten Aufwendungen. Die Einsätze sind höher. Ansehen und Stellung werden ins Spiel gebracht und aufs Spiel gesetzt, aus dem begreiflichen Bedürfnis, der Nüchternheit unserer Alltagsarbeit ein wenig abenteuerlich aufzuhelfen; und es sind gerade die Lebensvollen, die für dieses Bedürfnis Opfer zu bringen bereit sind; eine Panne, wenn es (nicht selten) den ehelichen oder (ganz ausnahmsweise) den politischen Geheimdienst interessiert. Markt ist Markt, und Markt wird im allgemeinen nicht vorwiegend unter moralischen Gesichtspunkten betrachtet, wie Kinoplakate es demonstrieren.

Wenn es für die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage in der Sexbranche eine wohlorganisierte Vermittlung gibt (ein erwiesenermaßen nicht ganz ungefährliches Gewerbe), so besagt dies nicht, daß Anbietender und Nachfragender zu passiv wären, um nicht auch ohnedies zueinander zu finden. Es zeigt sich nur, daß sich hier zusätzliche (allein in der Vermittlung liegende) Gewinnchancen ergeben. Hinsichtlich der Frage, ob der Markt mehr auf Bedarfsdeckung oder mehr auf Bedarfserweckung beruht, geht die Vermutung dahin, daß die Nachfrage überwiegt.

Es gibt indessen noch einen anderen Markt, interessanter und erregender als der erste, obschon dieser vom Geheimnis umweht, jener aber ganz öffentlich ist: der Markt der Sensationen. Konnte bei dem ersten noch ein Zweifel sein, ob die Tauschaktionen von der Angebot- oder Nachfrageseite in Gang gebracht werden, so handelt es sich im zweiten Fall um einen ausgesprochenen Nachfragemarkt. Die Preise bewegen sich entsprechend in schwindelhaften Höhen. Für ehe nicht allzu umfangreiche Biographie, vom bestellten Fachmann überarbeitet, oft überhaupt erst verfaßt, also für die bloße Hergabe der nackten Tatsachen, werden Summen bezahlt, für die ein biederer Familienvater sein ganzes Leben lang arbeiten muß. Dabei wird die Ware nicht wie im ersten Fall unmittelbar an den Konsumenten abgesetzt, sondern auf dem Wege über die illustrierten Zeitungen an den Verbraucher gebracht.